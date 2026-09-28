사진=박수홍 유튜브

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최근 비행기 지연 논란으로 화제가 된 박수홍 가족이 이번엔 기차를 타고 부산으로 떠났다.28일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '엄마 뱃속에서 왔던 부산 2년 만에 다시 왔어요. 23개월 재이의 부산여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍은 아내 김다예, 딸 재이 양과 함께 부산으로 향했다. 세 사람은 비행기가 아닌 기차를 이용했다. 박수홍 품에 안긴 재이 양은 스티커 놀이를 하며 이동 시간을 보냈고, 이내 잠들었다. 딸의 잠든 얼굴을 바라보던 박수홍은 "자는 모습이 얼마나 예쁜지 몰라요"라며 흐뭇한 미소를 지었다.부산에 도착한 가족은 식사를 즐기고 해변을 산책했다. 바다를 마주한 재이 양은 "바다야"라고 여러 차례 외치며 기쁨을 드러냈다. 이를 지켜본 박수홍은 환하게 웃었고, 김다예는 만삭 당시 찾았던 부산에 아이와 함께 다시 오게 돼 감회가 새롭다고 전했다.박수홍 가족의 여행 근황은 지난달 불거진 항공편 지연 논란 이후 약 한 달 만이다. 박수홍 부부는 지난 8월 딸과 괌으로 향하던 비행기 안에서 아이가 울자 하차 의사를 밝혔다. 이후 아이가 울음을 그치자 재탑승 의사를 전했고, 이 과정에서 위탁수하물을 다시 처리하는 절차가 진행되며 항공편 출발이 지연됐다는 탑승객 주장이 온라인에 퍼졌다.해당 항공편은 예정 시각보다 약 1시간 늦게 출발한 것으로 알려졌다. 논란이 확산되자 박수홍은 SNS를 통해 "많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸다"며 사과했다. 그는 긴 비행 시간 동안 아이의 울음으로 다른 승객에게 피해를 줄까 봐 내리겠다는 뜻을 전했으나, 항공 관련 절차에 대한 자신의 무지로 일이 커졌다고 인정했다.사과 뒤 박수홍 부부는 한동안 SNS와 유튜브 업로드를 멈추며 근황 공개를 자제했다. 매주 월요일 공개되던 '박수홍 행복해다홍'의 정기 영상도 두 차례 올라오지 않았다. 이후 논란이 불거진 지 19일 만인 지난 14일 유튜브 활동을 재개했고, 이번 부산 여행 영상을 통해 가족의 일상을 다시 공개했다.한편 박수홍은 2021년 김다예와 결혼했다. 부부는 시험관 시술 끝에 2024년 딸 재이 양을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr