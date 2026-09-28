그룹 아일릿의 미니 5집 'BREAK EVEN' 타이틀곡 '체포하겠어' 이미지. / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 신곡 '체포하겠어'로 컴백한다.아일릿은 28일 공식 SNS를 통해 미니 5집 'BREAK EVEN'의 트랙리스트를 공개했다. 앨범에는 타이틀곡 '체포하겠어'를 비롯해 'Super in Love', 'More', 'Pop' 등 총 4곡이 수록된다.'BREAK EVEN'은 손실과 이익이 같아지는 손익분기점을 뜻하는 표현을 관계에 빗댄 앨범이다. 자신의 마음만큼 돌아오지 않는 관계에 계속 매달리는 대신 스스로 끝을 선택하는 과정을 다룬다.타이틀곡 '체포하겠어'는 습관적으로 친절을 베풀어 자신을 착각하게 만든 상대를 향한 감정을 담았다. 좋아하는 상대에게 적극적으로 다가갔던 전작 'It's Me'와 달리 이번에는 관계를 정리하는 쪽으로 이야기가 이어진다.수록곡 역시 짝사랑이라는 사실을 깨닫는 'Super in Love'를 시작으로 오해에서 비롯된 감정을 다룬 'More', 관계를 끝내는 '체포하겠어', 새로운 상대를 만나는 'Pop' 순으로 구성됐다.하이브 방시혁 의장은 앨범에 수록된 4곡 모두 크레디트에 이름을 올렸다. 'BREAK EVEN'은 오는 10월 26일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr