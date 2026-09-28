'100일의 거짓말'이 오는 10월 10일 첫 방송된다. / 사진=tvN '100일의 거짓말' 하이라이트 캡처

'100일의 거짓말'이 오는 10월 10일 첫 방송된다. / 사진=tvN '100일의 거짓말' 하이라이트 캡처

‘100일의 거짓말’ 김유정과 박진영이 1932년 경성을 배경으로 얽힌다.오는 10월 10일 첫 방송되는 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 만나 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.최근 공개된 하이라이트 영상에는 1932년 경성을 배경으로 서로 다른 목적을 가진 인물들이 얽혀가는 과정이 담겼다.유소란(김현주 분)은 복수를 위해 경성으로 돌아온 뒤 조선총독부 신임 정무총감 사토 신이치(진선규 분)의 암살을 계획한다. 이를 위해 총독부 내부에 밀정을 심기로 하고, 경성 최고의 소매치기 이가경(김유정 분)에게 접근한다.소매치기로 번 돈을 모아 조선을 떠나려 했던 이가경은 미국에 보내주겠다는 제안을 받은 뒤 유소란과 거래한다. 이후 총독부 통역생으로 신분을 위장해 잠입한다. 기간은 석 달이다.하지만 첫 출근부터 예상하지 못한 인물과 마주한다. 총독부 선임 통역관 사토 히데오이자 김태웅(박진영 분)이다. 두 사람은 앞서 경성역에서 한 차례 만난 적이 있었고, 사토 히데오는 이가경이 자신의 지갑을 훔친 소매치기라는 사실을 알고 있었다.이가경이 모르는 척하자 사토 히데오는 “소매치기 솜씨가 굉장히 훌륭하더군요. 전 솜씨가 형편없었거든요”라고 말한다. 이 과정에서 정무총감의 양자인 사토 히데오가 조선인 고아 출신이라는 사실도 드러난다. 이가경 역시 “저희 어머니도 절 버리고 떠났어요”라고 말하며 자신의 과거를 꺼낸다. 서로를 의심하며 시작된 두 사람의 관계는 시간이 흐르면서 달라지기 시작한다.이가경이 총독부에서 사용하는 가짜 이름 금서희에 얽힌 사연도 공개됐다. 유소란은 “서희는… 제 딸의 이름입니다”라고 밝힌다. 과거 유소란이 아이를 품에 안고 있는 가운데 건물에 불이 번지고, 사토 신이치와 군인들이 마을 사람들을 향해 총을 쏘는 장면도 이어졌다.현재 시점에서는 사토 신이치가 “이번 기회에 구국단의 뿌리를 뽑는다”고 말하고, 유소란은 “만에 하나 실패하더라도 저만 죽습니다”라고 답한다. 두 사람이 13년 전부터 악연으로 얽혀 있었음도 예고됐다.영상 후반에는 이가경과 사토 히데오, 유소란, 유필립, 사토 신이치를 둘러싼 관계가 차례로 공개됐다. 밀정으로 총독부에 들어간 이가경이 임무를 수행하는 과정에서 사토 히데오와 어떤 관계를 맺게 될지가 주요 이야기로 다뤄질 예정이다.‘100일의 거짓말’은 오는 10월 10일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr