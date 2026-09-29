그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 윤아가 인공지능(AI)으로 만들어진 합성 사진으로 또다시 피해를 입었다./사진=텐아시아DB

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 윤아가 인공지능(AI)으로 만들어진 합성 사진으로 또다시 피해를 입었다./사진=텐아시아DB

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 윤아가 인공지능(AI)으로 만들어진 합성 사진으로 또다시 피해를 입었다. 임신한 것처럼 조작된 이미지가 약 3개월 만에 온라인상에서 재확산되면서 팬들의 비판이 이어지고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 윤아가 한 남성과 함께 있는 모습이 담긴 사진이 다시 퍼졌다. 사진 속 윤아는 배가 불러 임신한 것처럼 보이며, 옆에 선 남성은 그의 배에 손을 얹고 다정한 포즈를 취하고 있다.실제 촬영된 사진처럼 보이지만 해당 이미지는 AI 기술을 활용해 제작된 합성물로 알려졌다. 이 사진은 최근 처음 등장한 것이 아니다. 지난 6월 한 차례 온라인상에서 확산해 논란이 일었으며, 당시 일부 해외 매체에서도 윤아를 임신한 것처럼 묘사한 AI 합성 이미지가 퍼지고 있다는 내용을 다뤘다.이미지를 게재한 인물이 게시물에 윤아의 SNS 계정을 직접 태그했다는 사실까지 알려지며 비판이 커졌다. 이후 해당 게시물은 삭제됐지만 약 3개월이 지난 현재 다시 SNS를 통해 확산하고 있다.AI 기술을 악용해 유명인의 실제 모습과 구분하기 어려운 가짜 사진과 영상을 제작하는 사례가 늘면서 연예계에서도 피해가 이어지고 있다. 원본 게시물이 삭제되더라도 이미 퍼진 이미지가 온라인상에 남아 반복적으로 유통될 수 있다는 점도 문제로 지적된다.윤아의 소속사 SM엔터테인먼트 역시 소속 아티스트를 대상으로 한 악성 콘텐츠에 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다. SM엔터테인먼트는 지난 6월 소속 아티스트를 겨냥한 허위사실 유포와 명예훼손, 성희롱, 인신공격, 사생활 침해 등이 이어지고 있다며 형사 고소를 비롯한 법적 조치를 진행하고 있다고 알렸다. 악성 루머와 허위 정보는 물론 딥페이크 등 아티스트를 대상으로 왜곡된 콘텐츠를 제작하거나 유포하는 행위에 대해서도 관련 증거를 확보해 순차적으로 대응하겠다는 입장이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr