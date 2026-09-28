그룹 코르티스 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)의 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)' 신인상 수상이 불발됐다.코르티스는 27일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 '2026 MTV VMA'에서 본상 부문인 '베스트 뉴 아티스트'(Best New Artist) 후보에 올랐지만 수상에는 실패했다. 트로피는 영국 싱어송라이터 시에나 스피로(Sienna Spiro)에게 돌아갔다.해당 부문에는 코르티스와 시에나 스피로를 비롯해 벨라 케이, 매그너스 페럴, 말콤 토드, 마일스 스미스, 스텔라 레프티 등 총 7팀이 후보에 올랐다.올해 처음으로 VMA 후보에 이름을 올린 코르티스는 총 2개 부문에 노미네이트됐다. 베스트 뉴 아티스트에 이어 'REDRED'로 '베스트 K팝'(Best K-Pop) 후보에도 이름을 올렸다.한편 래퍼 스눕 독이 사회를 맡은 '2026 MTV VMA'는 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr