스트레이 키즈 'STRAYCITY' 단체 이미지/ 출처=JYP엔터테인먼트

스트레이 키즈 'STRAYCITY' 멕시코시티 공연 이미지 / 출처=OCESA, Pablo Deyta

그룹 스트레이 키즈가 라틴 아메리카에서 선보인 자체 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티)에 총 27만 명의 관객을 모았다.스트레이 키즈는 지난 9일(이하 현지시간) 콜롬비아 보고타를 시작으로 14~15일 아르헨티나 부에노스아이레스, 25~26일 멕시코 멕시코시티까지 3개 지역에서 'STRAYCITY'를 다섯 차례 열었다. 마지막 개최지인 멕시코시티에서는 'MANIAC'(매니악), '소리꾼' 등 대표곡을 선보였다. 관객들은 노래를 따라 부르며 공연에 호응했다.이번 페스티벌은 스트레이 키즈가 쌓아온 공연 경험을 독립적인 행사로 발전시킨 사례다. 'STRAYCITY'는 스트레이 키즈의 이름과 공연을 중심에 둔 축제다. 멤버들은 앞서 월드투어와 '롤라팔루자 파리', '롤라팔루자 시카고', 'BST 하이드 파크' 등 해외 페스티벌을 통해 대규모 공연 경험을 쌓았다. 이번에는 그룹의 이름을 내건 행사로 라틴 아메리카 관객을 만났다.스트레이 키즈는 지난해 월드투어 'dominATE'(도미네이트)의 라틴 아메리카 5개 도시 스타디움 공연 8회로 약 40만 명을 모았다. 올해 9월에는 브라질 '록 인 리오'에서 약 10만 명, 'STRAYCITY'에서 27만 명의 관객 앞에 섰다. 해외 공연에 이어 자체 페스티벌까지 열며 현지 활동의 규모를 넓힌 셈이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr