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넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’의 가창자 이재가 뼈말라 비주얼을 뽐냈다.이재는 최근 자신의 SNS에 보그 월드(VOGUE WORLD) 무대에 오른 사진과 함께 “내 생애 첫 런웨이를 보그 월드에서 걸을 수 있는 기회를 얻게 돼 감사하다”고 적었다.이어 “수백 명의 크리에이터들이 함께 놀라운 쇼를 만들어내는 모습을 보는 것은 정말 특별한 경험이었다. 나를 초대해준 보그에 너무 감사하다”고 덧붙였다.공개된 사진 속 이재는 블랙 튜브톱 드레스에 화려한 주얼리를 매치해 고혹적인 분위기를 자아냈다. 머리카락을 모두 뒤로 넘긴 올백 헤어스타일을 선택해 얼굴선과 이목구비를 그대로 드러냈다.특히 눈길을 끄는 건 이전보다 한층 날렵해 보이는 얼굴선이다. 볼과 턱 주변이 슬림해 보이면서 광대와 턱선이 더욱 또렷하게 부각됐다. 여기에 어깨와 쇄골까지 선명하게 드러나는 드레스를 입어 전체적으로 가녀린 실루엣이 강조됐다.최근 연예계에서는 체중 감량을 둘러싼 관심이 어느 때보다 뜨겁다. 특히 비만치료제 마운자로가 지난해 8월 국내 출시된 이후 처방이 빠르게 증가한 바 있다.한편, 이재는 오는 11월 한국계 미국인 음악 프로듀서 샘김과 결혼식을 올릴 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr