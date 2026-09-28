빠니보틀이 '술래게임'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

여행 크리에이터 빠니보틀이 이전 서바이벌 예능에서 호되게 당한 경험을 떠올리며 '술래게임'에는 이전과 다른 각오로 임했다고 밝혔다.28일 서울 신도림동 더세인트에서 디즈니+ 서바이벌 예능 '술래게임'의 제작발표회가 열렸다. 현정완 PD와 황재균, 빠니보틀, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 윤상현, 이준수가 참석했다.10부작인 '술래게임'은 추격전과 숨어 있는 술래의 심리전이 맞물린 체험형 추격 서바이벌 예능. '피의 게임' 시리즈를 선보였던 현정완 PD가 연출을 맡았다.서바이벌 예능 경험이 있는 빠니보틀은 "호되고 당하고 나니, 마음가짐을 이렇게 해선 더이상 서바이벌을 나가면 안 되겠다 싶더라. 그러던 중 '술래게임' 연락이 왔다"며 웃음을 안겼다. 이어 "그 전에는 준비를 안 해갔는데, 호되고 당하고 나서는 준비해 가야 겠다 싶더라"고 털어놨다.하지만 뜻밖의 어려움이 생겼다. 빠니보틀은 "술래잡기를 준비한다는 게 어렵잖나. 제가 서출구와 친한데, 서출구와 보드게임도 해보고 운동도 해봤다"며 "도움이 됐다면 된 것 같기도 하다. 조금 더 준비해갔으면 싶기도 한데, 지금 영상을 보면 '이런 게임이구나' 보이지만 처음 받았을 땐 게임이 어려워서 '뭘 한다는 걸까' 싶더라"고 말했다. 이번 프로그램으로 어떤 평가를 기대하냐는 물음에는 "누군가는 칭찬하고 누군가는 욕할 것 같다"고 솔직히 답했다.관전 포인트로 빠니보틀은 "'피의 게임'을 좋아하는 사람으로서, 습격이나 약탈 이벤트가 재밌더라. '술래게임'을 하면서는 매일 습격, 약탈이 있었던 것 같은데, 저처럼 활동적인 편이라면 '술래게임'을 좋아할 것"이라고 예고했다.'술래게임'은 이달 30일 1~4회가 공개되며, 이후 다음달 7일 5~6회, 14일 7~8회, 21일 9~10회가 순차로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr