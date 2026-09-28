배우 성훈이 약 3년 만에 TV 드라마 주연으로 돌아온다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 약 3년 만에 TV 드라마 주연으로 돌아온다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 약 3년 만에 TV 드라마 주연으로 돌아온다.오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 드라마 '보스의 노골적 취향' 측은 28일 성훈의 첫 스틸을 공개했다.성훈이 TV 드라마에서 주연을 맡는 것은 2023년 방송된 MBN '완벽한 결혼의 정석' 이후 약 3년 만이다. 당시 성훈은 국내 굴지 대기업 창업주의 손자이자 인테리어 플랫폼 회사 대표 서도국을 연기했다. 이후 성훈은 연극 '아트' 무대에 오르는 등 활동을 이어갔다. 지난해에는 ENA '아이쇼핑'에 젊은 대통령 역으로 특별출연했지만 드라마를 이끄는 주연으로 시청자들과 만나는 건 오랜만이다.앞서 성훈은 2022년 tvN '줄 서는 식당' 출연 당시 태도 논란에 휩싸이기도 했다. 당시 방송에서 식사 도중 땀을 터는 행동과 공용 집게를 사용해 음식을 먹는 모습 등이 지적을 받으며 '비매너 논란'으로 번졌다. 이후 소속사 측은 재미있게 하려다 과했던 부분이 있었다며 사과하고 앞으로 주의하겠다는 입장을 밝혔다.논란 이후에도 배우 활동을 이어온 성훈은 '보스의 노골적 취향'을 통해 다시 TV 드라마 주연으로 나선다.'보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 인생에 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 로맨스를 그린 작품이다.성훈은 오예스엔터테인먼트 대표 권도혁을 맡았다. 권도혁은 상위 1% 재벌가의 외아들로 외모와 능력을 갖췄지만 감정보다는 이성과 논리를 앞세우는 인물이다. 자신이 만드는 AI보다 더 AI 같을 정도로 냉철한 성격을 지녔다.음악 취향도 까다롭다. 클래식만 고집하고 사람의 목소리가 들어간 음악은 싫어한다. 자신의 기준에서 벗어나는 것을 좀처럼 허용하지 않던 권도혁은 아버지 권태웅(박정학 분)의 제안으로 위기에 빠진 엔터테인먼트를 다시 일으켜야 하는 상황에 놓인다.이 과정에서 인디밴드 보컬 이은채와 얽힌다. 자신만의 취향과 원칙이 확고했던 권도혁에게 이은채가 변수로 등장하면서 두 사람의 로맨스가 시작된다.공개된 사진에는 권도혁으로 변신한 성훈의 모습이 담겼다. 슈트를 입은 성훈은 차가운 표정으로 엔터테인먼트사 대표의 모습을 표현했다. 또 다른 사진에서는 캐주얼한 차림으로 등장해 앞선 모습과는 다른 분위기를 보였다.특히 성훈은 2023년 '완벽한 결혼의 정석'에 이어 약 3년 만의 TV 드라마 주연작에서도 재벌가 인물을 맡게 됐다. 당시에는 대기업 창업주의 손자를 연기했다면 이번에는 상위 1% 재벌가 외아들로 돌아온다.'보스의 노골적 취향'은 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. '딜리버리 맨', '여행을 대신해 드립니다'의 강솔 감독이 연출하고 '우리, 집', '그래서 나는 안티팬과 결혼했다'의 남지연 작가가 극본을 맡았다.'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr