권상우, 권룩희 / 사진 = 권룩희 SNS

고3 아들 룩희가 축구에 빠진 근황을 걱정하는 손태영/사진 = 유튜브 채널 뉴저지 손태영

고3 아들 룩희가 축구에 빠진 근황을 걱정하는 손태영/사진 = 유튜브 채널 뉴저지 손태영

배우 손태영이 고3 아들 룩희의 입시를 앞두고 현실적인 엄마의 마음을 털어놨다. 축구에 푹 빠진 아들을 바라보며 조급함을 감추지 못하면서도, 결국에는 아들의 선택을 존중하며 공감을 자아냈다.27일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '살림만 하던 손태영이 뉴욕 한복판 패션쇼에 등장하자 일어난 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 손태영은 패션쇼 참석을 위해 이동하던 중 지인과 아들 룩희의 근황에 대해 이야기를 나눴다. 지인이 "룩희는 새카맣게 탔더라"고 하자 손태영은 "걔는 축구 시작하자마자 그렇게 됐다"며 "다친 데가 아직 안 나았는데 아파도 하는 열정이 있다"고 말했다.다만 룩희 군이 대학 입시를 앞둔 고3인 탓에 손태영은 염려를 멈추지 못했다. 지인이 축구하는 사진 속 룩희가 활짝 웃고 있었다고 하자 손태영은 "고3인데 그럴 때냐고 지금. 축구에 올인할 때가 아닌데 걱정이다"라며 "고3은 해피하면 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 "학교 코치님도 다 새로 바뀌어서 더 파이팅이다. 고3을 왜 이렇게 부르나. 일주일에 다섯 번씩 부른다"며 아들이 쉴 새 없이 축구 훈련에 나가는 상황을 걱정했다.특히 이날은 룩희의 SAT(미국 대학입학자격시험) 시험 당일이었다. 손태영은 "SAT가 오늘이었다. 그런데 이번 주 계속 축구했다. 물론 집에서 공부하지. 근데 부모 입장에서는…"이라며 말을 흐렸다.손태영은 아들의 선택을 믿어주기로 했다고. 그는 "모르겠다. 자기가 알아서 하겠다더라. 오케이 했다"며 "인생 뭐 있나. 행복하면 됐지"라고 말했다.손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다. 현재 가족과 함께 미국 뉴저지에서 생활하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr