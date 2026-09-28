황재균이 '술래게임'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

야구선수 출신 황재균이 은퇴 후 첫 고정 예능으로 디즈니+ '술래게임'을 선택한 가운데, 피지컬에 대한 자신감을 나타냈다.28일 서울 신도림동 더세인트에서 디즈니+ 서바이벌 예능 '술래게임'의 제작발표회가 열렸다. 현정완 PD와 황재균, 빠니보틀, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 윤상현, 이준수가 참석했다.10부작인 '술래게임'은 추격전과 숨어 있는 술래의 심리전이 맞물린 체험형 추격 서바이벌 예능. '피의 게임' 시리즈를 선보였던 현정완 PD가 연출을 맡았다.황재균은 "여기 있는 누구보다 빠르고 잡히지 않을 자신 있는 캐릭터"라고 자신을 소개했다.야구선수 은퇴 후 야구 관련 프로그램이 아닌 프로그램은 이번이 처음이다. 황재균은 "'술래게임'이 제 첫 고정 프로그램이다. 그래도 내가 잘할 수 있는 뭔가를 선택해야하지 않을까 싶더라. '술래게임'을 들었을 때 피지컬적으로 활약할 수 있겠다 싶었다. 또 방송인으로서 시작하기에 임팩트를 남길 수 있을 거라고 생각했다"고 출연 이유를 밝혔다.어떤 준비를 했냐는 물음에 황재균은 "피지컬은 워낙 자신 있어서 그런 쪽은 준비를 안 했고, '피의 게임' 시리즈를 다 돌려봤다. 서바이벌을 처음 나가봐서, 제가 나가서 어떻게 해야할지 몰랐다. '피의 게임'을 보면서 나와 비슷한 캐릭터를 찾아봤는데, 아무리 봐도 없더라. 그래서 본능적으로 하다 보면 내 캐릭터가 생길 거라 생각했다. 떨어지지 말고 끝까지 가보자는 마음가짐으로 임했다"고 말했다. 야구선수 은퇴 후 출연 제안을 받았다는 황재균은 "'술래게임'도 야구와 비슷하다. 피지컬도 필요하고 서로를 어떻게 속일지 심리전도 해야한다"고 전했다.황재균은 관전 포인트에 대해 "서로 쫓고 쫓기는 긴장감이 있다. 머리 쓰는 것뿐만 아니라 몸 쓰고 활동적인 분들도 긴장감을 원하시면 '술래게임'을 끝까지 재밌게 볼 수 있을 것"이라며 "매회 반전이 숨어 있어서, 반전을 찾아보는 것도 재밌을 것"이라고 말했다.'술래게임'은 이달 30일 1~4회가 공개되며, 이후 다음달 7일 5~6회, 14일 7~8회, 21일 9~10회가 순차로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr