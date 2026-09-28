배우 고아성이 가수 전소연의 곡 '퇴사할게여'를 전소연과 함께 가창하고 있다. / 사진=고아성 SNS

사진=고아성 SNS

배우 고아성이 그룹 아이들 멤버 전소연과 호흡을 맞췄다.고아성은 지난 27일 자신의 인스타그램에 "나한테 챌린지 요청한 사람 소연님이 처음이야...💕"라는 문구와 함께 하나의 영상과 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 고아성이 전소연의 소속사 내부에서 그의 신곡 '퇴사할게여'를 부르고 있는 모습. 전소연은 고아성의 숨겨진 가창력을 꺼냄과 동시에 현재 소속사가 없는 고아성을 찾아갔다는 점에서 눈길을 끌었다.아울러 두 사람이 포즈를 취한 배경에는 '퇴사 축하합니다. 낭만 끝내주는 인생이다'라는 글귀도 적혀 있었다.한편 소연의 '퇴사할게여'는 직장인이 한 번쯤 상상해봤을 '퇴사'를 소재로 한 곡이다. 소연은 실제 (나의)퇴사를 의미하는 것은 아니라며 "일하다 힘들 때 '그냥 퇴사한다고 할까'라는 생각을 하는 순간의 낭만을 담았다"고 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr