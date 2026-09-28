방송인 박명수와 의사 한수민의 딸 박민서 양이 한국예술종합학교 합격 소식을 전한 데 이어 무대 위 근황을 공개했다./사진=한수민 SNS

방송인 박명수와 의사 한수민의 딸 박민서 양이 한국예술종합학교 합격 소식을 전한 데 이어 무대 위 근황을 공개했다./사진=한수민 SNS

방송인 박명수와 의사 한수민의 딸 박민서 양이 한국예술종합학교 합격 소식을 전한 데 이어 무대 위 근황을 공개했다.한수민은 27일 자신의 SNS에 "민서 옛날 사진만 나온다고 선생님들이 요즘 사진 올리라고"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진에는 무대 위에서 춤을 추고 있는 박민서 양의 모습이 담겼다. 풍성한 드레스를 입은 박민서 양은 역동적인 동작과 섬세한 손짓으로 우아한 춤선을 선보였다. 한수민은 "전통 말고 창작도 잘한다고 올리라고 하시네요. 선생님 사랑합니다"라고 덧붙이며 딸을 향한 애정을 나타냈다.앞서 한수민은 딸이 가장 원했던 대학에 합격했다며 한국예술종합학교 최종 합격 소식을 알렸다. 학교 홈페이지의 합격 확인 화면도 함께 공개했다.그는 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌다"며 "예원학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서"라고 이야기했다. 이어 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"며 딸의 새로운 출발을 응원했다.박명수와 한수민은 2008년 결혼해 같은 해 딸 민서 양을 품에 안았다. 박민서 양은 예원학교를 거쳐 선화예술고등학교에서 한국무용을 전공하며 무용가의 길을 걸어왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr