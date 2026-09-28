그룹 NCT WISH의 네 번째 미니앨범 'I SPY' 트레일러 영상 캡처. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'(아이 스파이)의 두 번째 트레일러를 공개했다.엔시티 위시는 28일 공식 유튜브 채널을 통해 'Lover Boy'(러버 보이) 트레일러를 선보였다. 앞서 공개한 첫 번째 트레일러 'Confused Boy'(컨퓨즈드 보이)에서 이어지는 영상으로, 낯선 감정을 이해하지 못했던 여섯 멤버가 그 감정의 정체가 사랑이라는 사실을 깨닫는 과정을 담았다.영상에서는 사랑에 빠진 뒤 멤버들에게 벌어지는 상황을 현실과 상상을 오가는 장면으로 풀어냈다. 형형색색의 그래픽과 빠른 화면 전환을 활용해 처음 느끼는 감정에서 오는 설렘과 혼란을 표현했다.엔시티 위시는 지난 26일 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 열린 'Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER'(라쿠텐 걸스어워드 2026 어텀/윈터)에도 헤드라이너로 출연했다. 'YO-I-DON!'(요이돈!), 'BOY MEETS GIRL'(보이 미츠 걸), 'Hello Mellow'(헬로우 멜로우) 등 일본 발표곡을 무대에 올렸다.엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다. 앨범은 오는 10월 12일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr