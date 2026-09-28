배우 이영아가 한때 체중이 80kg을 넘었다고 고백했다./사진=MBN 방송 화면 캡처

배우 이영아가 한때 체중이 80kg을 넘었다고 고백했다./사진=MBN 방송 화면 캡처

배우 이영아가 한때 체중이 80kg을 넘었다고 고백했다. 현재 163cm, 51kg의 신체 프로필을 가진 그는 최근에도 70kg까지 체중이 늘었다며 다이어트 경험을 털어놨다.지난 27일 방송된 MBN '무너진 일상을 되찾는 시간 퀸메이커'(이하 '퀸메이커')에는 MC 김정은, 조영구, 이영아, 서지석이 출연했다. '퀸메이커'는 일반인 도전자들이 다이어트를 통해 건강과 자신감을 되찾고 일상을 회복하는 과정을 담는 건강 메이크오버 프로그램이다.참가자 소개에 앞서 이영아는 "나는 다이어트에 대한 사명감이 좀 있다"며 자신의 체중 변화 경험을 꺼냈다. 그는 "예전에 (몸무게가) 많이 나갔다. 최대 몸무게가 80kg이 조금 넘었다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.김정은을 비롯한 MC들이 놀라움을 감추지 못하자 이영아는 "나도 믿어지지 않는다. 중학교 때 80kg 한 번, 최근에 70kg"이라고 말했다. 이어 "10대 때는 그나마 (다이어트가) 쉬웠다"고 덧붙였다. 과거 사진에 관한 이야기도 나왔다. 사진이 있느냐는 질문에 이영아는 "저는 원하지 않지만 띄워주실 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이후 실제 과거 모습이 공개되며 이목을 끌었다.이영아는 과거에도 체중이 78kg까지 늘었던 시절을 언급한 바 있다. 당시 하루에 12끼를 먹었다고 고백해 화제를 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr