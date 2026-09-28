김지연이 타임슬립과 바디체인지를 오가는 연기를 선보였다. / 사진='너에게 다이브' 방송 화면 캡처

김지연이 타임슬립과 바디체인지를 오가는 연기를 선보였다. / 사진='너에게 다이브' 방송 화면 캡처

‘너에게 다이브’ 김지연이 타임슬립과 바디체인지를 오가는 연기를 선보였다.지난 27일 공개된 디즈니+, 채널 A 드라마 ‘너에게 다이브’ 2회에서는 대한민국이 사랑하는 최고의 톱스타 여배우 윤하나(김지연 분)가 쌍둥이 오빠 윤하루(장세혁 분)와 몸이 뒤바뀌는 모습이 그려졌다. 2회 시청률은 0.5%를 기록했다.윤하나는 짧은 타임슬립을 겪은 뒤 교통사고가 발생했던 현실로 돌아왔다. 고등학생 정우재(박서함 분)와 만났던 일을 꿈으로 여겼지만, 당시 찍었던 사진이 달라진 사실을 확인하면서 자신이 실제로 과거에 다녀왔다는 사실을 알게 됐다.이후 윤하나는 다시 과거로 돌아갈 방법을 찾기 위해 윤하루와 함께 다이빙대에 올랐다. 입수를 앞두고 긴장하면서도 “근데 나, 아주 작은 희망이라도 있는 거면, 뭐든 할 거야”라고 말한 뒤 물속으로 뛰어들었다.윤하나는 다시 타임슬립에 성공했지만 예상하지 못한 변화를 겪었다. 쌍둥이 오빠 윤하루와 서로 몸이 바뀐 것. 윤하루의 영혼이 들어간 윤하나는 평소와 다른 행동을 보였다. 정우재에게 거리낌 없이 스킨십을 하는가 하면, 배를 부여잡고 남자 화장실로 향하기도 했다.극 후반에는 캠코더 배터리가 다하면서 윤하나가 정우재의 죽음을 앞둔 시상식 전날로 돌아갔다. 윤하나는 정우재를 지키기 위해 시상식에 참석하며 다시 행동에 나섰다.김지연은 윤하나와 윤하루의 성격 차이를 나눠 표현했다. 윤하나를 연기할 때는 정우재를 구하려는 절박함과 긴장감을 드러냈고, 윤하루의 영혼이 들어간 장면에서는 말투와 행동을 달리하며 분위기를 바꿨다. 헤어스타일과 몸짓에도 변화를 줘 쌍둥이 남매의 차이를 나타냈다.‘너에게 다이브’는 매주 토, 일 디즈니+와 채널 A를 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr