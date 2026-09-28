[사진] 아레나 옴므 플러스
[사진] 아레나 옴므 플러스
배우 문상민이 베트남을 뒤흔들었다.

문상민은 패션 매거진 ‘아레나 옴므 플러스’ 10월호 화보를 통해 청량한 소년의 얼굴과 한층 성숙해진 분위기를 오갔다.

베트남의 푸른 자연을 배경으로 한 화보에서 문상민은 특유의 맑고 자연스러운 매력을 뽐냈다. 깊은 눈빛과 말간 얼굴은 청춘 영화의 한 장면 같은 분위기를 완성했고, 호스로 물장난을 치며 놀기도 했다.

또 다른 컷에서 화이트 셔츠에 블랙 가디건을 매치한 문상민은 큰 키와 탄탄한 피지컬로 세련된 스타일링을 완성했다. 카메라를 응시하는 깊은 눈빛으로 차분한 무게감을 더하는가 하면, 흑백 컷에서는 나른한 표정으로 한층 성숙해진 매력을 보였다.
[사진] 아레나 옴므 플러스
[사진] 아레나 옴므 플러스
[사진] 아레나 옴므 플러스
[사진] 아레나 옴므 플러스
[사진] 아레나 옴므 플러스
[사진] 아레나 옴므 플러스
촬영 현장에서도 문상민의 반전은 이어졌다. 평소에는 특유의 유쾌한 에너지로 현장에 활기를 더하다가도 촬영이 시작되면 곧바로 몰입해 포즈와 눈빛을 자유자재로 바뀌었다.
[사진] 아레나 옴므 플러스
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한편, 문상민은 넷플릭스 시리즈 ‘뷰티 인 더 비스트’(가제)부터 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘나미야 잡화점의 기적’, 넷플릭스 시리즈 ‘담을 넘지 마시오’까지 연이어 차기작 소식을 전하며 활발한 행보를 이어가고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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