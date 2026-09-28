[사진] 아레나 옴므 플러스

[사진] 아레나 옴므 플러스

[사진] 아레나 옴므 플러스

[사진] 아레나 옴므 플러스

[사진] 아레나 옴므 플러스

배우 문상민이 베트남을 뒤흔들었다.문상민은 패션 매거진 ‘아레나 옴므 플러스’ 10월호 화보를 통해 청량한 소년의 얼굴과 한층 성숙해진 분위기를 오갔다.베트남의 푸른 자연을 배경으로 한 화보에서 문상민은 특유의 맑고 자연스러운 매력을 뽐냈다. 깊은 눈빛과 말간 얼굴은 청춘 영화의 한 장면 같은 분위기를 완성했고, 호스로 물장난을 치며 놀기도 했다.또 다른 컷에서 화이트 셔츠에 블랙 가디건을 매치한 문상민은 큰 키와 탄탄한 피지컬로 세련된 스타일링을 완성했다. 카메라를 응시하는 깊은 눈빛으로 차분한 무게감을 더하는가 하면, 흑백 컷에서는 나른한 표정으로 한층 성숙해진 매력을 보였다.촬영 현장에서도 문상민의 반전은 이어졌다. 평소에는 특유의 유쾌한 에너지로 현장에 활기를 더하다가도 촬영이 시작되면 곧바로 몰입해 포즈와 눈빛을 자유자재로 바뀌었다.한편, 문상민은 넷플릭스 시리즈 ‘뷰티 인 더 비스트’(가제)부터 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘나미야 잡화점의 기적’, 넷플릭스 시리즈 ‘담을 넘지 마시오’까지 연이어 차기작 소식을 전하며 활발한 행보를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr