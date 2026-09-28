전현무가 촬영을 중단했다./사진=텐아시아DB

전현무가 촬영을 중단했다./사진제공=MBN

'노(No) 한국인'으로 진정성 로컬 여행을 선언했던 방송인 전현무가 쏟아지는 한국인 관광객에 결국 촬영을 중단했다.지난 27일 방송된 MBN 예능 '디스이즈 현무로드'에서는 전현무와 이준의 베트남 다낭 여행기가 담겼다. 두 사람의 여행 기준은 철저하게 '한국인이 없는 숨은 로컬 장소'를 찾는 것이었다.이날 두 사람은 다낭 시내에서 현지인들만 찾는 로컬 마사지숍을 찾아 나섰다. 그러나 눈을 돌리는 거리 곳곳마다 한글 간판이 즐비하자 이준은 "완전 명동이다. 한글 간판 없는 곳을 찾는 게 더 힘들다"며 혀를 내둘렀다. 전현무도 "한국어로 '마사지'라고 적힌 곳은 절대 가지 않겠다"며 골목을 헤맸다.우여곡절 끝에 한글 표기가 없는 가게를 발견해 들어갔지만, 문을 열자마자 "안녕하세요"라는 익숙한 한국어 인사와 함께 한국인 여행객들의 환호가 터져 나왔다. 심지어 벽면에는 배우 문소리의 사인까지 걸려 있었다.결국 전현무는 "우리는 한국인 없는 곳을 가야 하기 때문에 대신 촬영은 안 하겠다. 기준에 안 맞아서 끝"이라며 단호하게 녹화를 중단했다.직후 화면은 암전됐고, 제작진은 자막을 통해 "현무로드 기준에 맞지 않아 촬영하지 않았습니다. 시청자 여러분의 너른 양해 부탁드리며 지금부터는 오디오로 함께하시겠습니다"라고 알렸다. 이후 방송에서는 화면 대신 마사지를 받으며 내뱉는 두 사람의 리얼한 감탄사 오디오만 송출됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr