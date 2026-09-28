지예은이 이강인과 만났다. / 사진=SNS

배우 지예은이 축구선수 이강인과 만난 근황을 공개했다.지예은은 지난 26일 SNS에 "즐거운 추석 보내세요"라는 글과 함께 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 중에는 이강인과 함께 찍은 사진도 포함됐다. 지예은은 이강인 옆에서 유니폼을 펼쳐 든 채 카메라를 바라보고 있다. 이강인 역시 지예은과 나란히 서서 미소를 짓고 있는 모습이다.한편 1994년생 지예은은 1994년생 동갑내기 바타와 교회 친구로 지내다 연인으로 발전했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr