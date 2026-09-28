'재혼 황후'가 11월 4일 디즈니+에서 공개된다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 로맨스 시그널 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아와 주지훈의 관계에 본격적인 균열이 시작된다. 이세영에게 마음을 빼앗긴 주지훈과 신민아에게 다가서는 이종석의 모습이 포착되면서 네 사람의 엇갈린 로맨스가 막을 올린다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.공개된 로맨스 시그널 스틸에는 누구보다 굳건해 보였던 나비에와 소비에슈의 관계가 하인리와 라스타의 등장으로 흔들리는 과정이 담겼다. 나비에와 소비에슈는 서로를 다정하게 끌어안고 있다. 오랜 시간 함께해온 황후와 황제의 가까운 관계가 드러나는 가운데 서왕국의 왕자 하인리가 신년제 사절단으로 동대제국을 찾아오면서 변화가 시작된다.하인리는 처음 만난 나비에의 손에 정중하게 입을 맞춘다. 소문으로만 알려졌던 하인리의 등장에 황실 사람들의 시선이 집중되고, 나비에 역시 그에게 눈길을 보낸다.소비에슈에게도 새로운 인물이 나타난다. 사냥터에서 곤경에 처한 라스타를 구한 소비에슈는 솔직한 라스타에게 관심을 보인다. 도망 노예였던 라스타는 예상하지 못했던 황궁 입성에 이어 황제의 관심까지 받게 된다.무도회에서는 네 사람의 달라진 관계가 한층 선명하게 드러난다. 소비에슈는 사람들의 시선에도 아랑곳하지 않고 황후 나비에가 아닌 라스타의 손을 맞잡는다. 같은 순간 하인리는 홀로 남은 나비에에게 다가가 손을 내민다.나비에와 소비에슈를 향해 각각 하인리와 라스타가 다가오면서 황후와 황제 사이에도 균열이 생기기 시작한다. 서로 다른 상대에게 향하기 시작한 네 사람의 감정이 향후 이혼과 재혼으로 어떻게 이어질지가 주요 관전 포인트가 될 전망이다.'재혼 황후'는 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr