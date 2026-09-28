유튜버 아옳이가 한의사 김형배와 공개 연애 중이다. / 사진=아옳이 SNS

아옳이의 남자친구 김형배가 연인의 이혼 이력에 대한 생각을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '아옳이' 캡처

인플루언서 아옳이(본명 김민영)의 남자친구인 한의사 김형배가 연인의 이혼 이력에 대한 생각을 밝혔다.27일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '아옳이의 그남자, 현주디가 대신 물어봐드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 아옳이의 동생 김현주는 구독자들을 대신해 김형배에게 두 사람의 교제에 관해 질문했다.김현주는 이혼 이력이 연애에 걸림돌이 되지는 않았는지 물었다. 김형배는 "사실 저는 이혼녀를 만날 거라고 한 번도 생각해 본 적이 없다. 싫고 좋다가 아니라 생각 자체를 해 본 적이 없다"고 답했다. 이어 "그러다가 이제 생각을 해야 되는 상황이 온 거다. 근데 괜찮더라. 아무렇지도 않고 '진하게 연애 한 번 했다'라는 정도로만 받아들여졌다"고 설명했다.두 사람은 서너 차례 만난 뒤 이혼에 관한 이야기를 나눴다고. 김형배는 이후 아옳이가 이혼 과정을 밝힌 유튜브 영상을 찾아봤다고 전했다.김형배는 힘든 시간을 이겨낸 아옳이의 모습에는 오히려 호감을 느꼈다고 했다. 그는 "슬프고 힘든 순간이었겠지만 위축되지 않고 오히려 잘 극복하고 그 모습이 더 좋아 보였다"며 "힘든 과정을 이겨내는 모습을 보고 오히려 플러스로 느끼기도 했다"고 밝혔다.한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 서주원과 결혼했으나 이후 이혼했다. 현재는 유튜브를 통해 구독자들과 소통하고 있으며 김형배와 공개 열애 중이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr