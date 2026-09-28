텐아시아 DB

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가수 겸 배우 수지가 흐트러짐 하나 없는 단정한 스타일링으로 청초한 미모를 뽐냈다.수지는 최근 성수동에서 진행된 한 브랜드 행사에 참석해 화이트 셔츠를 입고 깔끔하면서도 정제된 분위기를 연출했다. 화려한 장식이나 과감한 스타일링 대신 군더더기 없는 의상과 헤어스타일을 택해 본연의 미모를 더욱 돋보이게 했다.특히 시선을 사로잡은 것은 머리카락 한 올조차 삐져나오지 않을 정도로 단단하게 묶은 포니테일이었다. 앞머리는 물론 잔머리까지 말끔하게 정돈해 두피에 밀착시킨 듯한 올백 스타일을 완성했다. 정면에서 바라봤을 때는 헤어라인과 이목구비가 고스란히 드러났고, 옆모습에서는 매끈하게 빗어 넘긴 머리와 길게 떨어지는 포니테일이 한층 단정한 인상을 줬다.메이크업 역시 헤어스타일과 조화를 이뤘다. 은은하게 생기를 더한 볼과 입술, 또렷한 눈매 정도로 포인트를 주면서 깨끗하고 맑은 이미지를 강조했다. 여기에 작은 귀걸이를 매치해 절제된 스타일링에 은근한 화려함을 더했다.한편, 수지는 올해 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹'에서 정체를 알 수 없는 신비로운 여인 송정화 역을 맡아 김선호와 호흡을 맞춘다. 1935년 경성을 배경으로 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호가 그의 비밀에 다가가면서 벌어지는 이야기를 그린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr