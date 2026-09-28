사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

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사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

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개그우먼 김숙이 무명 시절 여행사 직원으로 일했던 사연을 꺼냈다.28일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '쭤뻐쭤뻐!! 양세형, 김기욱과 웃찾사 화상고 동창모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김숙은 SBS '웃찾사'의 인기 코너 '화상고'에서 호흡을 맞췄던 양세형, 김기욱과 만나 당시를 떠올렸다. 세 사람은 식사를 하며 코너 활동 당시의 기억과 각자의 근황을 나눴다.김숙은 "'화상고'는 나한테 너무 좋은 추억"이라면서도 "그때 나는 애들과 안 친했다. 아무랑도 안 친했다"고 솔직하게 말했다. 김기욱도 "누나가 후배 그 누구와도 안 친했다"고 공감했다.김숙은 당시를 떠올리며 "뭔가를 다 관두려고 할 때였다. 떠나려고 할 때였고 아무것도 하고 싶지 않을 때였다"고 고백했다. 지금은 여러 예능 프로그램에서 활약하며 바쁜 일상을 보내고 있지만, 한때는 방송 활동을 접을 생각까지 했던 시기였다는 것.일이 뜸해지자 여행사에 취직했다는 뜻밖의 이력도 공개했다. 김숙은 "그때 일도 없어서 여행사에 취직한 적이 있다. 여행사 직원으로 들어가니까 특가 뜬 걸 볼 수가 있더라"고 밝혔다. 직원만 확인할 수 있는 여행 상품을 통해 여행을 다녀왔다고 덧붙였다.그는 "사람들이 두바이 여행을 별로 안 할 때였는데 김기욱 부부와 정말 저렴하게 두바이 여행을 다녀왔다"고 회상했다. 김기욱은 "정말 재밌게 놀았다. 너무 재밌게 놀고 와서 또 여행 가자고 해서 간 게 하와이였다"고 말했다.두 사람의 여행은 하와이에서도 이어졌다. 김기욱은 "하와이에서도 너무 재밌게 놀고 왔는데 한국에 오자마자 누나가 바빠지기 시작했다"고 설명했다. 한국에 도착한 당일부터 김숙의 스케줄이 잡혔고, 이후 지금까지 쉴 틈 없이 활동하고 있다는 전언이다.김숙은 "그때 하와이 한 달 살기를 하러 간 거였다. 팟캐스트 한 개 뜨고 간 건데 팟캐스트가 터지는 바람에 그렇게 됐다"고 밝혔다. 방송을 떠날 준비를 하던 시기 떠난 여행이 제2의 전성기를 앞둔 전환점이 된 셈이다.한편 김숙은 현재 예능과 유튜브 등 다양한 분야에서 활약하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr