사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 31기 출연자 순자와 경수가 추석을 맞아 화려한 한복 차림으로 스튜디오에 등장해 33기 모태솔로 특집을 리뷰하며 다채로운 소식과 솔로나라 선배로서의 날카로운 연애 분석을 선보였다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '한복입고 작두 탄(?) 순수커플 모태솔로의 마음을 그대로 읽어버린 선배들'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 오프닝에서 31기 순자와 경수는 인사동에서 직접 구매한 한복 스타일을 자랑하며 팬들에게 추석 인사를 건넸다.경수는 "이번 추석 연휴에 유기묘를 입양할 계획"이라고 밝히며 새로운 가족을 맞이하는 설렘과 따뜻한 근황을 전했다.이어진 33기 리뷰에서 두 사람은 매회 눈에 띄게 성장하며 자신의 감정에 솔직해지는 광수를 향해 깊은 응원과 찬사를 보냈다. 아울러 여성 출연자들의 선택이 집중되며 발생한 영수의 한지붕 두살림 데이트 상황에 흥미진진한 반응을 보였다.출연진들의 행동을 분석한 두 사람은 솔로나라 경험자로서 유용한 연애 조언을 아끼지 않았다. 타인의 시선이나 안전한 선택에 연연하지 않고 스스로의 감정에 솔직해야 발전할 수 있음을 피력했다.특히 두 사람은 무거운 분위기를 부드럽게 만들기 위해 농담이나 신혼부부 컨셉 상황극을 적극적으로 받아주는 센스의 필요성도 짚었다.아울러 두 사람은 이성에게 호감을 표할 때는 단순한 선의인지 진심 어린 이성적 호감인지 명확히 구분해야 상대방의 오해를 막을 수 있다고 강조했으며 취향의 일치가 관계의 만족도를 높인다고 설명했다.회차 최고의 명장면으로는 광수와 현숙의 댄스 데이트가 선정됐다. 두 사람은 공통의 댄스 취향을 나누며 즐겁게 춤을 추는 두 출연자의 케미스트리가 매우 인상적이었다고 극찬했다.경수는 자신이 현숙의 부대찌개 요리를 미리 예견했던 촉이 적중해 영험한 참견도령이라는 별명을 얻은 장면을 또 다른 명장면으로 꼽았다. 다음 화가 최종 선택이라는 점에 아쉬움을 표하면서 끝까지 직진하겠다는 광수의 다짐에 리스펙을 보낸 순자와 경수의 명품 리뷰 대담은 성황리에 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr