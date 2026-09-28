사진=이주연 유튜브

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그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 민낯 인지도 굴욕부터 '런닝맨' 촬영 비화까지 솔직하게 꺼냈다.28일 유튜브 채널 '이주의 주연'에는 '배우 이주연의 관리 DAY 두피관리 받고 경락까지 싹~'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이주연은 단골 경락 마사지 숍을 찾아 두피 관리와 경락 관리를 받았다. 그는 숍 입구를 가리키며 "여기 연예인 사인이 엄청 많다. 모든 연예인이 다니는 것 같다"고 자랑했다. 벽면에는 실제로 숍을 찾은 연예인들의 사인이 빼곡하게 붙어 있었다.그러나 정작 이주연의 사인은 보이지 않았다. 제작진이 "주연 씨 사인은 어디 있느냐"고 묻자, 이주연은 "들어가서 물어볼 건데 사인해달라는 이야기를 안 하시더라. 제가 없다"며 섭섭한 마음을 드러냈다. 제작진은 "몰래 하나 하고 가라"고 장난을 쳤고, 이주연은 결국 직접 사인을 남기기로 했다.숍 원장은 이주연을 보자 "주연 씨는요?"라고 물어 웃음을 안겼다. 이주연이 자신을 가리키며 "주연 씨인데요?"라고 답하자, 원장은 "민낯으로 오니까 다른 사람인 줄 알았다"고 해명했다. 또 이주연은 두피 관리숍에서 '흑채' 사용을 고백해 눈길을 끌었다.이주연은 전날 진행한 SBS '런닝맨' 촬영 후기도 밝혔다. 차 안에서 제작진을 만난 그는 "오늘 너무 힘들다. 어제 '런닝맨' 촬영을 갔다 왔는데 너무 불태웠다"며 지친 기색을 보였다. 관리 콘텐츠를 찍는 날이라 오히려 다행이었다고 덧붙였다."춤을 너무 오래 췄다. 방송을 보면 진짜 깜짝 놀랄 것"이라고 말한 이주연은 유재석에게 받은 메시지도 공개했다. 메시지에는 '주연아 덕분에 아주 재밌었어. 고마워. 열심히 해줘서 고맙고 춤연습 해라. 주연아 항상 건강 잘챙겨 또 보자'라고 적혀있었다.앞서 이주연은 유재석과 연락처를 주고받게 된 일화도 공개한 바 있다. 그는 유재석에게 자신이 출연한 MBC '전지적 참견 시점'을 봤는지 물었고, 아직 보지 못했다는 답을 듣자 번호를 물어봤다고 밝혔다. 유재석이 먼저 연락을 줬지만 이주연이 영상을 다시 보내자 "주연아, 알았어. 꼭 볼게"라고 답했다고 전해 웃음을 더했다.한편 이주연은 5대 얼짱 출신으로 주목받은 뒤 2009년 애프터스쿨로 데뷔했다. 그룹 졸업 후 배우로 전향해 꾸준히 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr