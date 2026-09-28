사진 제공=DEUL

가수 로이킴이 저마다의 아픔을 품고 살아가는 이들의 이야기를 담은 뮤직비디오 티저로 신곡 ‘크게 울어라’의 가슴 뭉클한 메시지를 예고했다.로이킴은 지난 27일 오후 6시 공식 SNS를 통해 내달 6일 발매되는 새 싱글 ‘크게 울어라’의 뮤직비디오 티저를 공개했다. 약 1분 분량의 짧은 영상에는 서로 다른 사연을 지닌 사람들이 한 공간에 모여 감정을 쏟아내는 모습이 펼쳐지며 단숨에 몰입감을 끌어올렸다.영상에는 한밤중 체육관을 배경으로, 나이와 직업, 처한 상황을 알 수 없는 인물들이 한자리에 모였다. 겉으로는 아무런 접점이 없어 보이는 이들이지만, 각자 말 못 할 고민과 상처를 안고 있는 것으로 보인다. 이후, 고요했던 체육관에는 이내 각자의 감정이 터져 고성이 오고가기 시작하며 한 순간에 소란스러워진다. “이게 왜 쓸데없는 얘기야, 우리 둘 얘기잖아”, “우리 둘의 문제는 우리 사이에서 끝내야지”, “뭐가 힘든지 모르시잖아요” 등 외침이 뒤섞였다.누군가는 관계에서 받은 상처를 토해내고, 또 누군가는 자신을 이해하지 못하는 상대를 향해 답답함을 보인다. 각기 다른 이유로 힘겨워하는 사람들의 목소리가 점점 고조되자, 결국 쏟아지는 고성을 견디지 못한 한 여학생이 두 손으로 귀를 틀어막으며 “진짜, 다들 그만 좀 하세요 진짜로”라고 소리치며 참아왔던 눈물을 터뜨린다. 바로 그 순간 옆에 있던 또 다른 여성이 “괜찮아”라는 짧은 한마디와 함께 그녀를 품에 안는다. 그리고 이 모든 상황을 한발 떨어져 바라보는 이가 있다. 바로 청소부 복장을 한 로이킴이다. 사람들의 감정이 격렬하게 충돌하는 순간에도 묵묵히 현장을 지켜보는 그가 뮤직비디오 본편에서 어떤 역할을 하게 될까.특히 티저 말미 로이킴의 모습과 함께 ‘크게 울어라’의 멜로디가 울려 퍼지며 분위기가 전환된다. 앞서 대사와 연기로 쌓아 올린 인물들의 아픔 위로 로이킴의 음악이 어우러져, 신곡이 지친 이들에게 건네는 위로의 노래가 될 것임을 암시했다. 저마다 다른 이유로 힘들어하는 이들의 이야기가 결국 ‘괜찮아’라는 위로와 ‘크게 울어라’라는 메시지로 연결됐다.한편 로이킴의 새 싱글 ‘크게 울어라(CRY OUT LOUD)’는 내달 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 로이킴은 이후 11월 21일과 22일 서울 KSPO DOME에서 ‘2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL’을 개최하고 팬들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr