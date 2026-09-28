홍혜걸이 영화 '암살자(들)'을 공개 비판했다./사진=홍혜걸 SNS, 하이브미디어코프

사진=홍혜걸 페이스북

이하 홍혜걸 페이스북 글 전문

의학전문기자 출신 방송인 홍혜걸이 영화 '암살자(들)'을 향해 공개 비판했다.홍혜걸은 지난 27일 자신의 페이스북을에 "영화 '암살자(들)'은 불편하다"며 비판 글을 올렸다.그는 "아직 유족도 살아있는데 억지 음모론으로 인구 절반이 존경 내지 인정하는 고인을 모독하는 게 옳은가"라고 지적했다. 이어 "역지사지로 생각하면 쉽다. 자기 진영엔 절대 허용되지 않을 각본도 반대 진영으로 오면 예술이 추구하는 허구라며 찬양한다. 내로남불이다"라고 꼬집었다.이어 홍혜걸은 댓글을 통해 "2025년 갤럽 조사에서 인구 62%가 박정희 대통령은 잘한 게 많다고 평가했다"며 "육영수 여사는 역대 거의 모든 조사에서 한국인이 가장 좋아하는 영부인으로 손꼽히고 있다"고 덧붙였다.허진호 감독이 메가폰을 잡고 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연한 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 서울 장충동 국립극장에서 열린 광복절 경축식 중 발생한 육영수 여사 피격 사건을 다룬 미스터리 추적극이다.당시 특수본은 북한과 조총련 지령을 받은 문세광의 단독 범행으로 결론지었으나, 영화는 사건의 공범 가능성과 함께 정권 차원의 개입 의혹을 다루며 개봉 직후부터 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 앞서 주진우 국민의힘 의원 역시 페이스북을 통해 "배후가 박 전 대통령인 것처럼 왜곡한 패륜적 범죄"라며 비판하기도 했다.이러한 논란 속에서도 '암살자(들)'은 흥행세를 이어가고 있다. 지난 23일 개봉한 '암살자(들)'은 개봉 4일 만에 100만 관객을 넘어선 데 이어 28일 기준 누적 관객 수 156만 6222명을 돌파했다.영화 '암살자들'은 불편하다. 아직 유족도 살아있는데 억지 음모론으로 인구 절반이 존경 내지 인정하는 고인을 모독하는게 옳은가. 역지사지로 생각하면 쉽다. 자기 진영엔 절대 허용되지 않을 각본도 반대 진영으로 오면 예술이 추구하는 허구라며 찬양한다. 내로남불이다25년 갤럽 조사에서 인구 62%가 박정희 대통령은 잘한게 많다고 평가했습니다. 육영수 여사는 역대 거의 모든 조사에서 한국인이 가장 좋아하는 영부인으로 손꼽히고 있습니다태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr