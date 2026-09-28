그룹 AOA 출신 권민아가 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. / 사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 모친의 심정지 속 SNS 활동 비판에 대해 소신을 전했다.권민아는 28일 자신의 인스타그램에 "이 와중에 SNS... 찾는 데 도움이 조금이라도 되면 뭐라도 해봐야죠"라며 글을 게재했다.권민아는 친언니 이름을 꺼내며 "제발 부탁드린다. 연락 닿으시는 분들 계시면 제 말 좀 전해달라"고 호소했다.권민아는 모친이 있는 병원을 공개했다. 이후 그는 "더 악화되면 엄마 뇌 손상이나 생명도 지장이 있다"면서 언니를 향해 "지금 많이 안 좋다. 후회하지 말고 연락 좀 달라"고 전했다. 그러면서 "엄마 이렇게 된 게 언니 때문인 거 알고 나면 그때도 회피할 수 있겠냐"고 물었다.아울러 권민아는 언니가 과거 당부했던 이야기를 꺼냈다. 그는 "옛날에 경찰에 몇 번이나 신고해도 생존 여부만 알 수 있었다"며 "본인이 어디 살고 어디서 뭘 하는지는 말하지 말아 달라고 했다던데. 지금은 연락을 읽지도 않냐"고 물었다.권민아는 친언니와 금전 문제로 오랜 기간 갈등을 겪었다고 주장하고 있다. 전날에는 모친의 심정지 상황을 알리며 언니를 향해 "심정지 왔다고 해도 연락 X 안 받는 이 XXXX아, 네가 사람 X끼냐 XX 같은"이라고 수위 높은 발언을 하기도 했다. 이 과정에서 일부 누리꾼은 "모친이 심정지인데 SNS를 할 경황이 있냐"고 묻기도 했다.앞서 권민아는 지난 4일 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈을 횡령했다고 주장했다. 금액은 자신까지 포함해 총 7~8억 원이 넘는다고 했다. 권민아는 친언니가 사과하거나 잘못을 인정하지 않을 경우 법적 절차에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다. 권민아는 2021년에도 친언니와의 불화를 언급한 바 있다.한편 2012년 AOA 멤버로 데뷔한 권민아는 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, AOA는 해체 수순을 밟았다. 이후 그는 연기 활동 및 피부과 상담 실장 업무 등을 병행했다가 중단했으며, 소속사와 전속계약을 한 달 만에 해지하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr