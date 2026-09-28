그룹 AOA 출신 권민아가 모친의 심정지 속 SNS 활동 비판에 대해 소신을 전했다.
권민아는 28일 자신의 인스타그램에 "이 와중에 SNS... 찾는 데 도움이 조금이라도 되면 뭐라도 해봐야죠"라며 글을 게재했다.
권민아는 친언니 이름을 꺼내며 "제발 부탁드린다. 연락 닿으시는 분들 계시면 제 말 좀 전해달라"고 호소했다.
권민아는 모친이 있는 병원을 공개했다. 이후 그는 "더 악화되면 엄마 뇌 손상이나 생명도 지장이 있다"면서 언니를 향해 "지금 많이 안 좋다. 후회하지 말고 연락 좀 달라"고 전했다. 그러면서 "엄마 이렇게 된 게 언니 때문인 거 알고 나면 그때도 회피할 수 있겠냐"고 물었다.
아울러 권민아는 언니가 과거 당부했던 이야기를 꺼냈다. 그는 "옛날에 경찰에 몇 번이나 신고해도 생존 여부만 알 수 있었다"며 "본인이 어디 살고 어디서 뭘 하는지는 말하지 말아 달라고 했다던데. 지금은 연락을 읽지도 않냐"고 물었다.
권민아는 친언니와 금전 문제로 오랜 기간 갈등을 겪었다고 주장하고 있다. 전날에는 모친의 심정지 상황을 알리며 언니를 향해 "심정지 왔다고 해도 연락 X 안 받는 이 XXXX아, 네가 사람 X끼냐 XX 같은"이라고 수위 높은 발언을 하기도 했다. 이 과정에서 일부 누리꾼은 "모친이 심정지인데 SNS를 할 경황이 있냐"고 묻기도 했다.
앞서 권민아는 지난 4일 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈을 횡령했다고 주장했다. 금액은 자신까지 포함해 총 7~8억 원이 넘는다고 했다. 권민아는 친언니가 사과하거나 잘못을 인정하지 않을 경우 법적 절차에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다. 권민아는 2021년에도 친언니와의 불화를 언급한 바 있다.
한편 2012년 AOA 멤버로 데뷔한 권민아는 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, AOA는 해체 수순을 밟았다. 이후 그는 연기 활동 및 피부과 상담 실장 업무 등을 병행했다가 중단했으며, 소속사와 전속계약을 한 달 만에 해지하기도 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
권민아는 28일 자신의 인스타그램에 "이 와중에 SNS... 찾는 데 도움이 조금이라도 되면 뭐라도 해봐야죠"라며 글을 게재했다.
권민아는 친언니 이름을 꺼내며 "제발 부탁드린다. 연락 닿으시는 분들 계시면 제 말 좀 전해달라"고 호소했다.
권민아는 모친이 있는 병원을 공개했다. 이후 그는 "더 악화되면 엄마 뇌 손상이나 생명도 지장이 있다"면서 언니를 향해 "지금 많이 안 좋다. 후회하지 말고 연락 좀 달라"고 전했다. 그러면서 "엄마 이렇게 된 게 언니 때문인 거 알고 나면 그때도 회피할 수 있겠냐"고 물었다.
아울러 권민아는 언니가 과거 당부했던 이야기를 꺼냈다. 그는 "옛날에 경찰에 몇 번이나 신고해도 생존 여부만 알 수 있었다"며 "본인이 어디 살고 어디서 뭘 하는지는 말하지 말아 달라고 했다던데. 지금은 연락을 읽지도 않냐"고 물었다.
권민아는 친언니와 금전 문제로 오랜 기간 갈등을 겪었다고 주장하고 있다. 전날에는 모친의 심정지 상황을 알리며 언니를 향해 "심정지 왔다고 해도 연락 X 안 받는 이 XXXX아, 네가 사람 X끼냐 XX 같은"이라고 수위 높은 발언을 하기도 했다. 이 과정에서 일부 누리꾼은 "모친이 심정지인데 SNS를 할 경황이 있냐"고 묻기도 했다.
앞서 권민아는 지난 4일 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈을 횡령했다고 주장했다. 금액은 자신까지 포함해 총 7~8억 원이 넘는다고 했다. 권민아는 친언니가 사과하거나 잘못을 인정하지 않을 경우 법적 절차에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다. 권민아는 2021년에도 친언니와의 불화를 언급한 바 있다.
한편 2012년 AOA 멤버로 데뷔한 권민아는 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, AOA는 해체 수순을 밟았다. 이후 그는 연기 활동 및 피부과 상담 실장 업무 등을 병행했다가 중단했으며, 소속사와 전속계약을 한 달 만에 해지하기도 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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