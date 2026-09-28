SBS가 2026 나고야 아시안게임 야구 결승 중계에서 지상파 3사 가운데 가장 높은 시청률을 기록했다. / 사진=텐아시아 DB

SBS가 2026 나고야 아시안게임 야구 결승 중계에서 지상파 3사 가운데 가장 높은 시청률을 기록했다. / 사진=SBS

SBS가 2026 나고야 아시안게임 야구 결승 중계에서 지상파 3사 가운데 가장 높은 시청률을 기록했다. 한국 야구 대표팀이 일본을 꺾고 금메달을 차지한 가운데 배드민턴 안세영의 4강 진출, 펜싱 남녀 단체전 결승행도 이어졌다.28일 시청률조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 SBS가 중계한 야구 결승은 수도권 가구 시청률 6.7%, 2049 시청률 3.1%를 기록했다. MBC는 각각 5.8%, 2.6%, KBS2는 4.4%, 0.8%였다. 전국 기준에서도 SBS는 가구 6.5%, 2049 3.2%를 기록해 지상파 3사 가운데 가장 높았다.다른 종목에서도 SBS 중계가 시청률 1위를 기록했다. 펜싱 여자 사브르 단체 준결승은 수도권 가구 2.9%, 전국 가구 2.6%를 나타냈다. 육상 남자 4x100m 예선은 수도권 2049 2.8%, 전국 2049 2.9%를 기록했다.배드민턴 여자 단식에서는 세계랭킹 1위 안세영이 세계 5위 라차녹 인타논을 31분 만에 꺾고 준결승에 진출했다. 1게임을 21-8로 가져간 안세영은 2게임에서도 상대에게 두 자릿수 득점을 허용하지 않았다. 안세영은 대회 2연패에 도전한다.펜싱에서는 남자 에페와 여자 사브르 대표팀이 나란히 단체전 결승에 올랐다. 남자 에페 대표팀은 준결승에서 일본을 상대로 역전승을 거뒀고, 여자 사브르 대표팀도 준결승을 통과하며 금메달을 노리게 됐다.최근 '나 혼자 산다' 카자흐스탄 즉흥 여행을 둘러싼 논란에 휩싸인 전현무가 SBS 아시안게임 중계에 나섰다.전현무는 지난 26일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체 결승에서 구본길 해설위원과 호흡을 맞췄다. 한국 대표팀이 금메달을 따내면서 전현무는 중계석에서 우승 순간을 함께했다.앞서 전현무가 출연하는 '나 혼자 산다'는 카자흐스탄 여행을 '즉흥 여행'으로 방송한 뒤 실제 촬영 준비 과정을 두고 논란에 휩싸였다. 제작진은 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조를 요청한 사실을 밝히며 설명이 충분하지 못했다고 사과했다.야구 대표팀은 일본을 꺾고 금메달을 차지했다. 한국은 초반 문현빈의 적시타로 먼저 점수를 냈고 곽빈의 호투를 앞세워 리드를 지켰다. 7회까지 1점 차 접전이 계속됐다.SBS 중계는 이순철, 이대호 해설위원이 맡았다. 이순철 해설위원은 조병현의 포크볼을 두고 "첫 번째 포크볼에 타이밍이 완전히 빨랐다"며 타자의 타이밍 변화를 짚었다.승부가 갈린 건 8회였다. 선두타자 김지찬이 2루타를 때린 뒤 조형우의 희생번트가 나왔고, 김도영의 적시타와 문보경의 타점이 이어지면서 한국이 3-1로 달아났다.이대호 해설위원은 "김도영 선수가 혈을 뚫어주고, 이어 문보경 선수까지 해결해주고 있다"고 말했다. 경기 후에는 10년 넘게 국가대표로 뛰었던 자신의 경험을 언급하며 선수들이 느꼈을 부담감에 공감하고 금메달을 따낸 후배들을 축하했다.28일 SBS에서는 배드민턴 여자 복식·남자 복식·여자 단식 준결승을 비롯해 사격 여자 25m 권총 개인 결승, 핸드볼 남자 준결승, 육상 남자 4x100m 계주 결승 등을 중계한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr