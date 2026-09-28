사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 커다란 꽃다발을 품에 안은 근황을 공개했다.안현모는 최근 자신의 인스타그램에 "연휴 전 마지막 녹화가 있던 날 또한번 헤아릴 수 없는 정성이 녹화장 가득 도착했어요"라며 "평소 응원이란 단어에 대해 자주 생각하곤 하는데 아무것도 잘한 것도 해드린 것도 없는 불완전한 누군가에게 온전한 응원을 보낼 수 있는 사람의 눈에는 얼마나 자비롭고 관대한 시선이 있는 걸까요. 나에게 돌아올 이득과 무관하게 진심으로 타인의 안녕과 행복을 기원할 수 있는 사람의 마음 속엔 얼마나 여유롭고 친절한 공간이 있는 걸까요. 게다가 그것을 사려깊게 표현하고 행동하는 사람의 가슴 속엔 얼마나 상냥하고 부지런한 용기가 있는 걸까요. 값진 응원 정말 진심으로 감사해요 저도 있는 힘껏 응원을 응원하는 사람이 될게요 💐"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안현모는 소파에 앉아 분홍색과 흰색 꽃이 풍성하게 어우러진 커다란 꽃다발을 두 팔로 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리는 앞머리를 자연스럽게 내린 채 반묶음으로 연출했으며, 또렷한 눈매와 살짝 미소 띤 표정이 단정한 인상을 더한다. 안현모가 입은 연한 데님 소재의 의상과 화사한 꽃다발이 함께 담기며 얼굴과 상반신이 한층 돋보인다.한편 1983년생으로 43세인 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr