시미즈가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 안무가들이 글로벌 키즈 댄서들과 새로운 미션에 나선다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 안무가들이 글로벌 키즈 댄서들과 새로운 미션에 나선다. 아이브 퍼포먼스 디렉터로 활동해온 시미즈가 연습 도중 포기를 언급할 만큼 쉽지 않은 디렉팅 과정이 펼쳐진다.오는 29일 밤 10시 방송되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 7회에서는 글로벌 키즈 댄서들과 댄스 필름을 완성하는 '슈퍼 키즈 디렉 미션'이 시작된다.앞선 '라스트 스테이지: 24H'에서는 베이비주, 정민준, 캐스퍼가 생존하고 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든' 안무가 나인이 최종 탈락했다. 살아남은 7인의 안무가는 다시 한번 생존 경쟁에 돌입한다.'슈퍼 키즈 디렉 미션'은 전 세계에서 활동하는 키즈 댄서들을 직접 지도해 하나의 댄스 필름을 완성하는 방식이다. 안무가들은 각 댄서의 개성과 강점을 파악하고 이를 작품에 녹여내야 한다. 미션이 공개되자 이들은 "거짓말", "상상도 못 했다", "소름 돋는다"며 당혹감을 나타냈다.이번 대결은 백구영·베이비주·캐스퍼로 구성된 3인 팀과 바다·시미즈·인규·정민준의 4인 팀으로 나뉘어 진행된다. 하나의 작품을 함께 만드는 동시에 전체 댄스 필름의 완성도를 보는 '전체 필름 평가'와 안무가 개인의 역량을 심사하는 '개인 챕터 평가'를 각각 받는다.결과에 따라 7명 가운데 4명은 다시 '라스트 스테이지: 24H'로 향한다. 팀원끼리 협력하면서도 각자의 디렉팅 능력을 증명해야 하는 만큼 경쟁은 한층 치열해진다.첫 관문은 키즈 댄서 캐스팅이다. 한국과 중국, 일본 등에서 활동하며 댄스 배틀 경험을 쌓은 키즈 댄서들이 참여한다. 안무가들은 이들의 춤을 지켜보며 "얘 대박이야", "진짜 잘한다", "미쳤어"라고 감탄하는 한편, "역대급으로 이렇게 신중하게 선택한 적이 없다"며 고민에 빠진다.원하는 댄서를 데려오기 위한 양 팀의 경쟁도 이어진다. 두 팀이 같은 댄서를 선택할 경우 해당 키즈 댄서가 함께하고 싶은 팀을 직접 결정한다. 안무가들이 댄서를 선택하는 동시에 자신들도 선택받아야 하는 방식이다.캐스팅을 마친 뒤에는 본격적인 디렉팅 과정이 시작된다. 완성도 높은 결과물을 만들어야 하는 안무가들과 자유분방한 키즈 댄서들이 함께하면서 예상치 못한 상황이 이어진다. 춤 실력뿐 아니라 개성이 뚜렷한 아이들과 소통하며 하나의 작품을 만들어가는 과정에서 안무가들의 리더십도 시험대에 오른다.캐스퍼는 키즈 댄서들로부터 "시선이 왜 자꾸 땅으로 가는 거냐?", "그럼 9:0 아니었을 텐데"라는 예상치 못한 피드백을 받고 당황한다.장원영이 속한 그룹 아이브의 퍼포먼스 디렉터로 활동해온 시미즈 역시 순탄치 않은 시간을 보낸다. 키즈 댄서들을 지도하던 중 급기야 포기를 언급하는 모습까지 포착되면서 연습 과정에서 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 높인다.'스디파' 7회는 오는 29일 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr