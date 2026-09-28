이경규가 '연애전쟁'에 출연한다./사진제공=JTBC

이경규가 '연애전쟁'에 출연한다./사진제공=JTBC

JTBC 예능 ‘연애전쟁’에 이경규가 특별외교관으로 출연한다.‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.28일 오후 9시 50분 방송되는 ‘연애전쟁’ 14회에는 11년차 삐에로 남친과 본업은 사회복지사인 매니저 여친이 등판한다. 이와 함께 개그계의 대부 이경규가 특별 외교관으로 출격해 통쾌한 조언을 쏟아낼 예정이다.이경규는 최근 온라인을 뜨겁게 달군 ‘2억원 모은 삐에로 사위를 허락할 수 있느냐’는 주제에 “삐에로 사위는 안돼”라고 단호하게 반대한다. 이에 이효리가 “주변 사람들을 즐겁게 해주고 돈도 열심히 벌고 나쁘지 않을 것 같다”라고 하자 이경규는 “주위를 행복하게 해주는 사람은 자기 가정을 못 다스려요. 저도 마찬가지예요”라고 뜻밖의 셀프 디스를 한다.이후 11년차 삐에로 남친과 매니저 여친 커플이 현실적인 문제로 갈등을 겪는 모습이 공개된다. 남친을 알리기 위한 SNS 운영부터 스케줄 관리, 집안일까지 도맡는 여친은 남친이 미래를 위해 자기 계발에 힘썼으면 좋겠다고 하지만, 남친은 대화를 회피한다.특히 ‘2억 모은 삐남친’ 밈과 자신을 비교한 남친은 “난 2억은커녕 2000만 원도 없어”라며 스스로를 비하한다. 서장훈은 남친을 향해 “이게 뭐 하는 짓거리야?”라고 분노한 후 “여친은 다른 분 만나서 충분히 잘 살 수 있을 것 같다”라고 직언한다. 눈물이 그렁그렁한 여친 앞에서도 자기비하를 이어가는 남친을 향해 “그럼 떠나”라고 일갈한다.철없는 키다리 삐에로 남친과 24시간 케어중인 매니저 여친의 사연에 과몰입하던 이경규가 돌연 ‘영화감독 모드’를 발동한다. 그는 “두 사람의 서사는 전형적인 신파인데, 내용이 좋아”라며 시나리오 아이템으로 탐을 내더니 “뒤통수 때릴 수도 있어”라며 이후 펼쳐질 반전까지 예고한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr