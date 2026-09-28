배우 박보검과 신예은의 출연이 알려진 드라마 '밤 여행자'가 제작 무산 및 배우 하차설에 휩싸였다./사진=텐아시아DB

배우 박보검과 신예은의 출연이 알려진 드라마 '밤 여행자'가 제작 무산 및 배우 하차설에 휩싸였다. 제작사 측은 제작 가능성을 열어두고 논의를 이어가고 있다는 입장을 전했다.28일 '밤 여행자' 제작사 측은 텐아시아에 박보검과 신예은의 하차가 확정됐는지를 묻자 "제작 가능성을 열어두고 논의하고 있다"고 말했다. 편성과 제작 무산 여부에 대해서는 구체적인 답변을 아꼈다. 신예은의 소속사 엔피오엔터테인먼트 측 역시 관련 내용에 대해 "제작사 측에 문의해달라"고 전했다.앞서 이날 YTN은 '밤 여행자'가 지난해부터 주요 캐스팅을 마치고 채널 편성을 논의했으나 최종 무산되면서 제작에 난항을 겪고 있다고 보도했다. 작품 제작이 지연되는 과정에서 박보검과 신예은 역시 하차 의사를 전했다고 전했다.박보검과 신예은의 출연 소식은 앞서 알려지며 관심을 키웠다. 두 사람이 한 작품에서 남녀 주인공으로 호흡을 맞추는 것은 처음인 만큼 새로운 로맨스 조합에 기대가 쏠렸다. 그러나 제작 및 편성을 둘러싼 상황에 이어 두 배우의 하차설까지 제기되면서 실제 만남이 성사될지는 불투명해졌다.'밤 여행자'는 동명의 제목으로 국내에 번역 출간된 중국 소설 '야려인'(夜旅人)을 원작으로 하는 작품이다. '꽃보다 남자', '무브 투 헤븐' 등을 집필한 윤지련 작가가 극본을 맡았다.박보검은 최근 '구르미 그린 달빛' 10주년 특집 예능으로 시청자들과 만났으며 영화 '몽유도원도', '칼, 고두막한의 검' 등의 차기작을 앞두고 있다. 신예은은 지난 7월 종영한 '닥터 섬보이'에서 육하리 역을 맡아 활약했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr