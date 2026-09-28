알파드라이브원/ 사진=웨이크원

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE·ALD1)이 멕시코에서 첫 공연을 열고 현지 팬들과 만났다.알파드라이브원은 지난 26일(현지시간) 멕시코시티 펩시센터 WTC에서 열린 'K-EXPO MEXICO'의 'KOREA SPOTLIGHT' 무대에 올랐다. 'BORN DIRE', 'Chains', 'Raw Flame' 등을 선보였으며, 멤버 리오와 준서는 공연 MC를 맡아 다른 출연 아티스트들의 무대를 소개했다.공연과 별도로 열린 팬사인회에서는 멕시코 팬들과 직접 인사를 나눴다. 현지 방송사 TV Azteca의 뉴스 채널 'adn Noticias'가 한국 문화와 K컬처를 다룬 다큐멘터리에서 공개한 인터뷰에도 출연했다. 해당 방송은 알파드라이브원의 'KCON LA 2026' 무대와 데뷔 이후 활동을 조명했다.알파드라이브원은 인터뷰에서 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)에 대해 "우리만의 서사를 담아내려고 많은 노력을 했다. 한층 성장한 모습을 보여드리기 위해 다양한 곡의 스타일과 장르, 분위기를 담아냈다"고 말했다. 첫 멕시코 방문과 공연에 대한 기대도 전했다.알파드라이브원은 오는 10월 2일 미국에서 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'를 정식 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr