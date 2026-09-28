그룹 투모로우바이투게더의 컴백 예고 영상 캡처. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 오는 11월 16일 미니 9집 'PERFECT STORM'을 발매한다.투모로우바이투게더는 28일 새 앨범명과 발매일을 공개했다. 전날 위버스 라이브 방송에서는 "지금까지와는 다른 무언가가 필요해"라는 문구가 담긴 영상을 공개하며 컴백을 예고했다.'PERFECT STORM'에는 총 6곡이 수록된다. 타이틀곡과 트랙리스트 등 구체적인 앨범 정보는 추후 공개될 예정이다.이번 앨범은 지난 4월 발매한 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 이후 약 7개월 만의 신보다. 전작 제목에 '바람'이 등장한 데 이어 새 앨범에는 'STORM(폭풍)'이 사용됐다.컴백 직전에는 새 월드투어를 시작한다. 투모로우바이투게더는 오는 11월 13~15일 서울 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR (STEAL THE WIND)'의 첫 공연을 연다. 서울 공연 마지막 날 바로 다음 날인 16일 'PERFECT STORM'을 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr