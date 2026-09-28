아옳이 연인 한의사 김형배가 다양한 질문에 답했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처

아옳이 연인 한의사 김형배가 다양한 질문에 답했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처

인플루언서 아옳이(본명 김민영)의 연인 한의사 김형배가 아옳이의 재력을 보고 만나는 것이 아니냐는 질문에 답했다.지난 27일 최근 유튜브 채널 '아옳이'에는 '아옳이의 그남자. 현주디가 대신 물어봐드립니다. 김형배 나와이씨!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 아옳이의 동생 김현주가 구독자들이 궁금해하는 질문들을 김형배에게 물었다.과거 김형배는 아옳이가 SNS에 집에서 찍은 한강뷰 사진을 찍어 올리자 DM으로 비슷한 뷰의 사진을 보냈다. 김형배는 "(아옳이의) 스토리를 보는데 익숙한 뷰였다. 그런 뷰가 많지 않아 반가워서 가슴에서 뭔가 올라왔다"고 말했다.김현주는 "굳이 사진을 찍어 보낸 건 '나도 한강뷰'라는 재력을 어필한 거냐"고 묻자 김형배는 "많은 게 내포된 사진"이라고 털어놨다. 이어 김현주는 "언니가 한강뷰라는 소식에 침을 꼴깍 삼킨 적이 있냐"고 질문을 던졌다.김형배는 "기사를 먼저 봤다"며 "대단하신 분이라고 생각했다"고 밝혔다. 김현주는 "언니가 갑자기 나락에 가도 같이 짊어지고 앞을 도모할 거냐"고 묻자 김형배는 아옳이의 시계를 가리키며 "일단 이걸 팔자"고 말하며 현실적인 면모를 보였다.김형배는 아옳이의 외모나 재력 중 하나만 고르라는 질문에는 주저 없이 외모를 선택했다. 그는 "돈은 또 벌면 된다"고 말했다. 김현주가 "혹시 얼빠냐"고 묻자 "몸빠"라고 대답해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr