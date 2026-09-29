'짠한형 신동엽' KBS 공채 22기 개그맨들이 고(故) 박지선을 향한 그리움을 전했다.
28일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '개콘 22기 총집합 [짠한형 EP.164] 전설의 22기 MT'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 방송에는 박성광, 허경환, 양상국, 김원효, 송준근, 장효인, 조윤호 등 KBS 공채 개그맨 22기들이 모여 오랜만에 MT를 떠난 모습이 담겼다. 동기들은 과거 연애와 활동 시절을 회상하던 중 자연스럽게 2020년 세상을 떠난 박지선의 이름을 꺼냈다. 장효인은 과거 박성광을 좋아했던 기억을 떠올렸다. 그는 "한 1년은 정말 도시락 싸 들고 공연장까지 쫓아다녔다"고 말했고, 박성광은 "또 다른 한 명이 나를 좋아했다. 지선이랑 시기가 비슷했다"고 덧붙였다. 신동엽은 과거 KBS 연예대상에서 박지선이 박성광을 좋아한다고 공개적으로 밝혔던 일을 기억했다.
이후 신동엽은 고인과 개인적인 친분이 있었다며 당시 큰 충격을 받았다고 조심스럽게 이야기했다. 그는 오랜 시간을 함께 보낸 동기들의 마음은 더 힘들었을 것 같다며 박성광에게 당시를 물었다.
박성광은 "우리 MT가 딱 그 시점이다. 지선이가 떠나면서 더 같이 모이지 못했던 것 같다"고 털어놨다. 그는 "우리끼리 한 번 놀자는 얘기가 쉽사리 나오지 못했던 시점"이라며 동기끼리 즐거운 자리를 만드는 것조차 한동안 쉽지 않았다고 밝혔다. 고인의 이름을 입에 올리는 일도 조심스러웠다고 했다. 박성광은 "지금은 덜한데 옛날에는 우리가 어느 순간 지선이 얘기를 안 하게 되더라"고 말했다. 서로의 상처를 건드릴까 봐 애써 이야기를 피했던 시간이었다.
분위기를 바꾼 사람은 양상국이었다. 박성광은 양상국이 "왜 우리가 지선이 누나 얘기를 하지 않냐. 우리 지선이 얘기도 하고 즐겁게 얘기하자"고 말했다고 전했다. 그 뒤로 동기들은 조금씩 고인을 편하게 떠올리고 추억할 수 있게 됐다고 설명했다.
조윤호는 고인의 기일인 11월 2일마다 동기들이 함께 납골당을 찾는다고 밝혔다. 그는 "우리가 지선이 덕분에 1년에 한 번은 모인다. 기일에 지선이 보고 아버님도 뵌다"고 말했다. 송준근도 "아버님도 뵙고"라고 덧붙였다.
\ 신동엽은 먼저 세상을 떠난 가족을 언급하며 남아 있는 사람들이 계속 힘들어하는 것을 고인도 바라지 않을 것이라고 위로했다. 그는 "동기들이 내 얘기 때문에 쉬쉬하고 힘들어하는 건 지선이는 절대 원치 않는다"며 "더 지선이 얘기를 편하게 하고, 지선이 때문에 신나게 얘기하지 못하는 게 오히려 지선이를 힘들게 하는 것"이라고 말했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
28일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '개콘 22기 총집합 [짠한형 EP.164] 전설의 22기 MT'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 방송에는 박성광, 허경환, 양상국, 김원효, 송준근, 장효인, 조윤호 등 KBS 공채 개그맨 22기들이 모여 오랜만에 MT를 떠난 모습이 담겼다. 동기들은 과거 연애와 활동 시절을 회상하던 중 자연스럽게 2020년 세상을 떠난 박지선의 이름을 꺼냈다. 장효인은 과거 박성광을 좋아했던 기억을 떠올렸다. 그는 "한 1년은 정말 도시락 싸 들고 공연장까지 쫓아다녔다"고 말했고, 박성광은 "또 다른 한 명이 나를 좋아했다. 지선이랑 시기가 비슷했다"고 덧붙였다. 신동엽은 과거 KBS 연예대상에서 박지선이 박성광을 좋아한다고 공개적으로 밝혔던 일을 기억했다.
이후 신동엽은 고인과 개인적인 친분이 있었다며 당시 큰 충격을 받았다고 조심스럽게 이야기했다. 그는 오랜 시간을 함께 보낸 동기들의 마음은 더 힘들었을 것 같다며 박성광에게 당시를 물었다.
박성광은 "우리 MT가 딱 그 시점이다. 지선이가 떠나면서 더 같이 모이지 못했던 것 같다"고 털어놨다. 그는 "우리끼리 한 번 놀자는 얘기가 쉽사리 나오지 못했던 시점"이라며 동기끼리 즐거운 자리를 만드는 것조차 한동안 쉽지 않았다고 밝혔다. 고인의 이름을 입에 올리는 일도 조심스러웠다고 했다. 박성광은 "지금은 덜한데 옛날에는 우리가 어느 순간 지선이 얘기를 안 하게 되더라"고 말했다. 서로의 상처를 건드릴까 봐 애써 이야기를 피했던 시간이었다.
분위기를 바꾼 사람은 양상국이었다. 박성광은 양상국이 "왜 우리가 지선이 누나 얘기를 하지 않냐. 우리 지선이 얘기도 하고 즐겁게 얘기하자"고 말했다고 전했다. 그 뒤로 동기들은 조금씩 고인을 편하게 떠올리고 추억할 수 있게 됐다고 설명했다.
조윤호는 고인의 기일인 11월 2일마다 동기들이 함께 납골당을 찾는다고 밝혔다. 그는 "우리가 지선이 덕분에 1년에 한 번은 모인다. 기일에 지선이 보고 아버님도 뵌다"고 말했다. 송준근도 "아버님도 뵙고"라고 덧붙였다.
\ 신동엽은 먼저 세상을 떠난 가족을 언급하며 남아 있는 사람들이 계속 힘들어하는 것을 고인도 바라지 않을 것이라고 위로했다. 그는 "동기들이 내 얘기 때문에 쉬쉬하고 힘들어하는 건 지선이는 절대 원치 않는다"며 "더 지선이 얘기를 편하게 하고, 지선이 때문에 신나게 얘기하지 못하는 게 오히려 지선이를 힘들게 하는 것"이라고 말했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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