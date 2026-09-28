사진=이승기 유튜브

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가수 겸 배우 이승기가 결혼 후 달라진 소비 습관을 공개했다.지난 25일 유튜브 채널 '이승기이'에는 '죄송합니다 이승기입니다 저도 유튜브하고 싶었어요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이승기는 유튜브 채널 첫 영상을 통해 최근 일상을 전했다. 제작진이 혼자만의 시간에 무엇을 하며 보내는지 묻자 그는 "운전하는 시간이 너무 좋다. 그래서 아무 데나 간다"고 답했다.다만 멀리까지 떠나지는 않는다고 했다. 이승기는 "멀리 가면 기름값도 많이 나오고 피곤하다"고 현실적인 이유를 들었다. 특히 결혼 뒤 기름을 넣는 방식이 바뀌었다고 밝혀 눈길을 끌었다.그는 "옛날에는 무조건 가까운 데 가서 기름을 넣었는데 결혼하고 나서는 검색을 해본다"고 말했다. 이어 "한두 번 그렇게 하다 보니 비싼 데서는 진짜 안 넣게 된다"며 기름값이 저렴한 주유소를 찾아보게 됐다고 털어놨다.이승기는 두 아이의 아빠가 된 뒤 가족 중심으로 바뀐 삶도 이야기했다. 그는 "요즘 내 삶은 일과 가족 딱 두 개"라며 집에서는 아내 이다인과 함께 육아하고, 주말에는 아이들과 외출하거나 유치원 하원을 한다고 밝혔다.첫째 딸이 자신의 직업을 알고 있다는 일화도 공개했다. 이승기는 딸이 자신의 영상을 진지하게 본다면서 "딸 사고는 잘 모르겠지만 아빠를 인지하고, 아빠가 노래하는 사람이라는 것까지 안다"고 말했다. 딸이 유치원에서 "우리 아빠 노래하는 사람"이라고 자랑스럽게 말한다는 이야기에 흐뭇함도 드러냈다. 다만 딸은 정작 이승기 앞에서는 티를 내지 않는다고 해 웃음을 안겼다.이승기는 최근 한남동 고급 빌라 전세보증금 반환 문제를 두고 차가원 피아크그룹 회장 측과 분쟁을 이어가고 있다. 이승기 측은 105억 원 규모의 전세 계약이 만료됐으나 보증금을 돌려받지 못했다며 차 회장을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의 등으로 고소했다.이승기 측은 거액의 대출을 받아 전세 계약을 체결하는 과정에서 고도의 사기 수법이 동원된 것으로 보인다는 입장이다. 반면 차 회장 측은 이승기 가족의 빌라 입주가 전속계약금 명목의 대물과 관련된 것이라고 주장하며 맞서고 있다.한편 이승기는 2023년 이다인과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr