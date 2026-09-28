사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 개그맨 이경규가 '삐에로 사위'를 두고 단호한 입장을 밝혔다.28일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 11년 차 키다리 아저씨 겸 삐에로로 일하는 남자친구와 사회복지사인 여자친구가 출연했다. 이경규는 특별 외교관으로 함께해 커플의 일상을 지켜봤다.이날 MC들은 최근 온라인에서 화제가 된 '예비 배우자가 삐에로라면 결혼을 허락할 수 있나'라는 이른바 '삐에로 논쟁'을 꺼냈다. 서장훈은 딸 바보로 알려진 이경규를 향해 "과거로 돌아가 예림 씨가 삐에로 남자친구를 데려왔다면 어떨 것 같나. 열심히 일하고 돈도 2억 원 모아놨다면?"이라고 물었다.이효리는 "딸이 좋다고 하면 결혼시키실 것 같다"고 예상했다. 서장훈 역시 "예림 씨에게는 백전백패 아니냐"고 덧붙였다. 그러나 이경규는 "딸한테는 백전백패지만 삐에로는 안 된다"고 선을 그었다.이경규는 "내가 삐에로인데 사위마저 삐에로면 안 된다. 삐에로는 슬픔을 안고 가는 거다. 장인, 사위가 다 삐에로면 너무 슬프지 않겠냐"고 이유를 설명했다. 이효리가 "주변 사람들을 즐겁게 해주고 돈도 열심히 벌면 나쁘지 않을 것 같다"고 반박하자, 이경규는 "주위를 행복하게 해주는 사람은 자기 가정을 못 다스린다"고 말했다.그는 "나도 마찬가지다. 집에 가면 웃지 않는다. 정적이다. 그게 삐에로"라고 자신의 일상을 빗대어 솔직한 속내를 드러냈다. 김희철도 "예전에 댁에 간 적이 있는데 정말 말씀이 없으셨다"고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.이경규는 삐에로 남자친구를 향해 따끔한 조언도 남겼다. 여자친구는 야근을 앞둔 상황에서도 남자친구의 공연 영상을 편집해 주겠다고 나섰다. 남자친구는 직접 편집하지 못하는 이유로 "컴맹"이라고 했지만, 이를 들은 김희철은 "배워야지, 이 사람아. 여기는 잠을 못 자는데"라고 지적했다.이효리 역시 "그건 핑계"라고 했고, 이경규는 풍선을 능숙하게 만드는 남자친구를 보며 "풍선은 저렇게 잘 만드는데 안 하는 거지, 게을러서"라고 쓴소리했다. 일방적으로 여자친구에게 기대는 모습에 현실적인 조언을 건넨 것이다.한편 이경규의 딸 이예림은 2021년 축구선수 김영찬과 결혼했다. 이경규는 여러 방송에서 사위를 향한 애정을 드러내며 딸바보 면모를 보여왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr