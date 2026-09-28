사진=정가은 유튜브

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배우 정가은이 시장에서 먹튀(먹고 튀다)할 뻔한 순간에 진땀을 흘렸다.28일 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 '171cm 50kg 49세 정가은은 시장에서 뭘 먹을까? [구리시장편]'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정가은은 집 근처 구리시장을 찾았다. 그는 "구리에 5년을 살았는데 몰랐다. 영어학원을 다니려고 알아보다가 이 근처에 온 적은 있는데 시장에 들어와 본 적은 없다"고 말했다.시장 안으로 들어선 정가은은 다양한 물건을 구경하며 추억에 젖었다. 그는 "진짜 없는 게 없다. 화장품도 있다"며 신기해했다. 이어 "요즘 애들은 화장을 많이 하지 않나. 저희 때는 안 했다. 대학생이 돼서야 화장을 했다"고 이야기했다.그러던 중 모자를 쓴 마네킹을 발견한 정가은은 제작진에게 "얘네들 나 닮지 않았냐"고 물었다. 제작진이 바로 답하지 않자 그는 마네킹 하나를 콕 집어 "얘 나 안 닮았나"라고 재차 확인해 웃음을 안겼다. 제작진은 "조금 닮은 것 같기도 하다"고 맞장구쳤다.정가은은 과거 '송혜교 닮은꼴'로 이름을 알렸고, tvN '롤러코스터'에 출연하며 '롤러코스터 여신'이라는 수식어를 얻었다. 시장 한복판에서 마네킹과 닮은꼴을 두고 장난을 치는 모습에서도 특유의 밝은 에너지가 드러났다.분식집 앞에서는 떡볶이를 보고 반가움을 감추지 못했다. 정가은은 "가래떡은 못 참는다"며 떡볶이를 주문했다. 떡볶이 위에 콩나물이 올라가자 "콩나물과 떡볶이가 어울리냐. 처음 본다"고 놀랐다.식사를 마친 정가은은 "떡볶이를 먹으면서 땀이 줄줄 났다. 잘 먹었다"고 인사를 건넸다. 이때 상인이 "죄송한데 계산을 안 하셨다"고 그를 붙잡았다. 정가은은 깜짝 놀라며 "죄송하다. 나 먹튀할 뻔했다. 사진 찍어달라고 오시는 줄 알았다"며 너스레를 떨었다.한편 정가은은 이혼 후 홀로 딸을 키우고 있다. 앞서 수입이 들쑥날쑥해 생활고를 겪었던 사연과 택시 기사에 도전했던 경험을 공개하기도 했다. 현재는 연극을 중심으로 연기 활동을 이어가며 SNS와 유튜브로 대중과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr