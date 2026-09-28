사진 = 임윤아 인스타그램

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배우 임윤아가 막스마라의 한국 아티스트 최초 '프렌드 오브 더 브랜드'로 밀라노 패션위크에 참석한 뒤 현지에서 보낸 9월의 일상을 공개했다.임윤아는 최근 막스마라의 '프렌드 오브 더 브랜드'로 선정된 뒤 첫 공식 행보로 이탈리아 밀라노에서 열린 2027 S/S 컬렉션 쇼에 참석했다.패션위크 일정을 위해 지난 22일 출국한 임윤아는 쇼 참석에 이어 밀라노 곳곳에서 보낸 일상을 연이어 공개하며 현지 근황을 전하고 있다.임윤아는 이가운데 자신의 인스타그램에 "September😎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 임윤아는 브라운 컬러의 짧은 재킷과 같은 계열의 롱스커트를 입고 젤라토를 손에 든 채 입술을 살짝 내밀고 있다. 재킷 안에는 밝은 컬러의 상의를 받쳐 입었으며 어깨에는 짙은 브라운 가방을 걸쳤다. 자연스럽게 뻗친 단발머리 위로 선글라스를 올린 모습까지 어우러져 가을 분위기가 묻어나는 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서 임윤아는 같은 옷차림으로 젤라토를 얼굴 가까이 든 채 직접 셀카를 남겼다. 한쪽 입꼬리를 살짝 올린 미소와 또렷한 눈매가 가까이 담겼으며 얼굴선을 따라 가볍게 뻗은 단발머리와 머리 위에 얹은 선글라스가 자연스러운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 임윤아는 여러 음식이 놓인 테이블 앞에서 한쪽 팔을 뻗어 카메라를 바라봤다. 브라운 재킷과 밝은 이너를 그대로 매치한 가운데 입술을 살짝 내민 장난스러운 표정으로 셀카를 남기며 편안한 모습을 보여줬다.이어 공개된 사진에서 임윤아는 밀라노 두오모를 뒤로하고 얼굴을 가까이 담았다. 브라운 재킷과 밝은 상의를 입은 임윤아는 선글라스를 눈 아래로 살짝 내려 쓴 채 카메라를 바라보고 있으며 바람에 흩어진 단발머리가 얼굴선을 자연스럽게 감싸고 있다.마지막 사진에서 임윤아는 블랙 재킷에 밝은 컬러의 상의를 매치하고 창가에 서서 휴대전화를 바라봤다. 머리는 뒤로 묶어 한층 깔끔하게 정리했으며 한 손에는 블랙 미니백을 들고 스트라이프 패턴의 니트를 함께 걸쳐 앞선 브라운 스타일링과는 다른 단정한 룩을 선보였다.이를 본 팬들은 "이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "정말 아름답다", "너무 반짝반짝 눈이 부셔", "윤아언니 너무 예쁘다" 등의 댓글을 달았다.임윤아는 밀라노 패션위크 일정을 마친 뒤 연기 활동도 이어간다. 임윤아는 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '언내추럴(가제)' 출연을 확정하고 차기작을 준비 중이다.한편 1990년생으로 36세인 임윤아는 지난 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔해 현재까지 음반 활동과 연기 활동을 함께 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr