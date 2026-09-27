사진=텐아시아DB

사진=류혜영 유튜브

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배우 라미란이 다이어트 성공 후 1년 만에 체중 10kg이 다시 늘었다고 고백했다.27일 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회'에는 '라미란 언니 믿고 섬에 배낭 하나 매고 왔습니다. 대이작도 섬여행 백패킹'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 라미란과 류혜영은 대이작도로 백패킹을 떠나 식사를 함께했다. 두 사람은 백반과 꽃게, 회 등 음식을 즐기며 식사량과 운동, 체력 관리에 대한 대화를 나눴다.류혜영은 자신이 예전보다 먹는 양이 늘었다고 주장했다. 그러나 라미란은 "예전엔 거의 안 먹었던 것 같다"며 고개를 저었다. 그는 함께 캠핑을 갔을 당시 류혜영이 식사량이 엄청 늘었다며 기대했지만, 라면 4분의 1을 먹던 사람이 반 정도 먹는 수준이었다고 폭로했다. "완전 늘었어요"라고 말한 뒤 몇 숟가락 먹고 배부르다고 했다는 라미란의 설명에 류혜영은 웃음을 터트렸다.슬로우 러닝을 시작한 류혜영은 살이 빠지기보다는 체력이 좋아졌다고 말했다. 라미란도 필라테스를 하며 체력이 좋아졌던 경험을 꺼냈다. 걷는 것을 좋아하지 않았던 과거와 달리 운동을 하며 몸의 변화를 느꼈다는 것.화제는 자연스럽게 라미란의 체중 관리로 옮겨갔다. 앞서 약 13kg 감량 후 크롭 기장 의상까지 소화해 화제를 모았던 라미란은 최근 다시 체중이 늘었다고 털어놨다. 그는 "다이어트를 해봤지 않나. 아니까 '할 수 있어'라고 생각하고 그걸 계속 미루는 거다. 이게 1년이 되니까 이렇게 된다"고 말했다.류혜영은 라미란에게 "언니는 티가 안 난다. 10kg 이렇게 쪘다 빠졌다 하지 않는 이상 티가 잘 안 난다"고 위로했다. 예상 밖의 고백이 뒤따랐다. 라미란은 "지금 10kg 쪘는데"라고 말해 류혜영을 놀라게 했다.류혜영은 "10kg 쪘는데 이 정도면 진짜 티 안 나는 것"이라며 재차 칭찬했다. 라미란은 "그만해. 자꾸 강조하고 있잖아 지금"이라고 받아쳤다. 류혜영이 "많이 먹는 사람이 아니고 움직임이 없어서 그런 것"이라고 해명하려 하자 라미란은 "많이 먹었어. 그만 말해"라고 단호하게 선을 그어 웃음을 더했다.라미란은 류혜영의 칭찬이 오히려 다이어트를 미루게 하는 이유라고 짚었다. 그는 "'그런가?' 이러면서 또 막 먹게 되는 거다. 네가 내 다이어트 최대의 적"이라고 말해 찐친 케미를 드러냈다. 또 "너의 유튜브에서 내 변천사를 다 볼 수 있겠다. 빠졌을 때와 조금씩 쪄갈 때"라고 덧붙이며 유쾌하게 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr