이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘장공장 장윤정’

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가수 장윤정이 추석을 맞아 아버지와 만나 경조사에 대한 이야기를 나눴다.24일 ‘장공장 장윤정’ 채널 “장윤정 아빠로 산다는 건”이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 장윤정은 게스트가 아버지라고 소개하며 “저와 제일 친하지만 약간 불편할 것 같기도 하다. 걱정도 된다”고 말했다. 이어 “이 분 모시기 힘들었다. 방송에 얼굴 노출을 꺼리신다. 맛있는 거 사드리기로 하고 모시게 됐다”라고 소개했다.추석에는 시댁에 가는 만큼 장윤정은 아버지를 미리 만나 인사를 드리게 됐다고. 그는 “제가 사실 평소에 무뚝뚝하다. 우리 아빠 닮았다”며 아버지와 성격이 닮았다고 말했다.이어 모자이크 처리된 얼굴로 아버지가 등장했다. 제작진이 마이크를 채우려 하자 아버지는 “마이크를 왜 채워 나를”며 딸에게 배려하는 모습을 보였다.대화를 나누던 중에는 장윤정은 경조사에 대한 이야기를 아버지와 나눴다. 장윤정이 “그 봉투가 다른 사람들이랑 비슷하기 내긴 좀 그렇지 않나. 경완 씨까지 그렇게 많이 내게 됐다”라고 하소연했다.아버지 또한 딸의 유명세 때문에 생긴 뜻밖의 부담도 얘기했다.그는 “동네 사람들이 팔순잔치하면 사람들이 10만 원 내는데 내가 그렇게 내면 장윤정 얼굴에 먹칠하러 가나 싶어서 20~30만 원 낸다”며 “일종의 품위유지비이다. 똑같이 살 거면 똑같이 살아야”라고 소신을 밝혔다.자신이 장윤정의 아버지라는 사실을 일부러 알리지 않는 이유에 대해서도 그는 “어디 혼자 나가서 스스로 장윤정 아빠라고 한 적이 한 번도 없다”고 강조했다.장윤정도 “아버지가 어디가서 단 한번도 스스로 얘기하신 적은 없는데, 집에 하자 보수를 하러 온 인부들이 가족사진을 본 거다”라며 “장윤정 팬이냐”고 묻자 아버지가 팬카페 회원이라고 둘러댔다는 것.아버지는 “팬카페 회원인데 나이가 많아서 그냥 사진을 찍어준 거라고 거짓말하기도 했다”며 “어떨 때는 팬카페 회장까지 올라가기도 했다. 지나고 나면 성씨도 같고 닮으니 들키게 되더라”고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr