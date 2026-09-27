사진=유튜브 '스튜디오투쁠'

사진=유튜브 '스튜디오투쁠'

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사진=유튜브 '스튜디오투쁠'

사진=유튜브 '스튜디오투쁠'

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'도라이버' 결혼 22년 만에 이혼한 모델 홍진경이 '며느리' 질문에 발끈했다.최근 유튜브 채널 '스튜디오투쁠'에는 '격조 있는 대화'라는 제목의 '도라이버 시즌6' 영상이 게재됐다.이날 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영은 '재벌집 며느리들' 콘셉트로 상황극을 펼쳤다. 각자 화려한 의상을 갖춰 입은 멤버들은 시어머니에게 혼날 법한 사람과 가상 남편 이야기를 꺼내며 쉴 새 없이 티키타카를 이어갔다.홍진경은 시작부터 "저는 누구의 집에 며느리는 아니다. 저는 당당한 저 자신이다"라고 선을 그었다. 그의 말에 김숙은 "며느리였었다"고 과거형을 짚으며 돌직구를 날렸다. 장우영은 "실사판인가 뭔가. 찐으로 가는 건가"라며 당황한 반응을 보여 웃음을 안겼다.시어머니에게 가장 혼날 것 같은 멤버를 고르는 시간도 이어졌다. 장우영은 주우재를 향해 "'제가 알아서 할게요'라고 할 것 같다"고 추측했다. 조세호에게는 일찍 다니라는 말을 듣지만 술자리가 잦을 것 같다고 덧붙였다.홍진경도 조세호를 향한 농담에 가세했다. 그는 "세호는 남편 바람피우는 거 다 참고 집안 궂은일 다 하고 이제야 며느리로 인정받는 느낌"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.분위기를 뒤집은 것은 주우재의 질문이었다. 그는 홍진경에게 "근데 누나는 어떤 며느리였나"라고 물었다. 홍진경은 "야, 잠깐만"이라며 말을 잇지 못했다. 조세호가 현실에서 기혼자는 자신뿐이라고 정리하자, 주우재는 "어떻게 될지 모르지. 형이 돌아올 수도 있고, 좋아하는 누나 길 따라갈 수도 있고"라며 장난을 이어갔다.김숙도 "저는 깨끗하다"고 답하며 멤버들의 놀림에 동참했다. 이에 출연진은 "여기는 뭐 더러워요?"라고 받아쳐 홍진경을 향한 짓궂은 농담을 멈추지 않았다.결국 홍진경은 "너희 넷플릭스 심의 없다고 그냥 막 하는구나"라고 발끈했다. 그는 "여기도 심의실 같은 거 하나 만들어야 되는 것 아니냐"고 덧붙여 웃음 섞인 불만을 드러냈다.한편 홍진경은 2003년 사업가와 결혼해 딸을 뒀으며, 지난해 8월 결혼 22년 만에 이혼 소식을 알렸다. 이혼 후에도 다양한 방송 활동을 이어가며 특유의 솔직한 입담으로 시청자들과 만나고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr