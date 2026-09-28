사진=유튜브 '주말연석극'

사진=유튜브 '주말연석극'

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우주소녀 출신 배우 김지연이 역할에 깊이 몰입했던 당시의 힘겨운 시간을 털어놨다.26일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 채널A 드라마 '너에게 다이브'의 주연 배우 김지연과 박서함이 게스트로 출연해 유연석과 이야기를 나눴다.이날 유연석은 같은 소속사 식구인 김지연이 과거 회식 자리에서 눈물을 보이며 고민을 털어놨던 일을 언급했다.김지연은 2024년 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'을 촬영하던 때를 떠올렸다. 그는 "촬영한 지 한 달쯤이었는데 그 한 달이 너무 힘들었다"고 말문을 열었다. 당시 어두운 분위기의 작품과 캐릭터를 연이어 소화하던 시기였다는 것.특히 폭력 장면을 촬영할 때 부담이 컸다고 했다. 김지연은 "맞는 연기를 할 때도 요령이 없어서 자신이 없었다. 그래서 진짜 때려달라고 했다"고 밝혔다. 실제 타격을 감수하며 장면을 소화하다 보니 몸과 마음 모두 지칠 수밖에 없었다.그는 "촬영장에 가기 싫었다"며 "학교폭력을 당하는 아이들의 기분을 느끼면서 처음으로 '내가 이걸 끝까지 할 수 있을까'라는 생각도 들었다"고 털어놨다. 작품을 중도에 그만두면 다음 작품이 들어오지 않을 것 같다는 걱정까지 했다고 고백해 안타까움을 자아냈다.당시 김지연에게 조언을 건넨 사람은 유연석이었다. 김지연은 유연석이 "너 살인마 연기하면 사람 죽여볼 거야?"라고 말하며 현실적인 조언을 해줬다고 전했다. 유연석은 배우가 맡은 역할을 표현하는 것이지, 모든 감정을 실제 경험으로 끌어안을 필요는 없다는 취지로 이야기했다고.김지연은 당시에는 유연석의 말을 완전히 이해하지 못했다고 했다. 그는 "선배님은 20년 넘게 했으니까 노하우가 있는 거겠지 생각했다"며 "최근에 그 말을 완전히 이해했다. 그렇게까지 하지 않아도 됐다. 모두를 위해서"라고 달라진 생각을 밝혔다.유연석 역시 배우들이 역할에 빠져드는 방법은 배우지만 빠져나오는 방법은 배우지 못하는 경우가 많다고 짚었다. 그는 연쇄살인마 역할을 맡았을 때도 고민이 컸다며 "그냥 출근하러 간다고 생각했다"고 말했다. 심리적으로 힘든 캐릭터를 연기하면 배우 역시 우울해질 수 있다며 캐릭터와 자신을 분리하는 과정의 중요성을 강조했다.김지연은 '너에게 다이브'를 통해 밝은 캐릭터와 코미디 연기에 처음 도전했다. 그는 "예전에는 작품이 늘 힘들다고 생각했는데 이번 작품은 너무 재미있었다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr