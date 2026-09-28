방송인 신동엽과 박명수의 딸들이 나란히 무용으로 대학 입시에 성공했다./사진=SNS 갈무리

방송인 신동엽과 박명수의 딸들이 나란히 무용으로 대학 입시에 성공했다./사진=SNS 갈무리

방송인 신동엽과 박명수의 딸들이 나란히 무용으로 대학 입시에 성공했다. 아버지의 예능적 재능과 각각 PD, 의사로 활동하는 어머니의 면모를 이어받아 각자의 분야에서 두각을 나타냈다.박명수의 아내 한수민 씨은 26일 SNS를 통해 딸 민서 양의 한국예술종합학교(이하 한예종) 합격 소식을 알렸다. 한수민 씨은 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했어요"라며 기쁨을 나타냈다. 함께 게재한 해시태그에는 민서 양이 한예종 창작과에 합격했다는 내용도 담겼다.민서 양은 초등학교 4학년 때부터 9년간 무용에 매진해왔다. 한수민 씨은 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌다"며 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서"라고 소개했다. 이어 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"며 딸의 앞날을 응원했다.민서 양은 2008년 생으로 신동엽의 딸 신지효 양보다 한 살 어리다. 어린 시절부터 한국무용을 전공한 그는 예원학교 한국무용과를 졸업한 뒤 선화예술고등학교 무용부 한국무용과에 진학했다. 예원학교 재학 당시에는 3년 연속 장학생으로 선발되는 등 꾸준히 무용 실력을 쌓아왔다.앞서 신동엽도 발레를 전공한 딸 신지효 양의 서울대학교 합격 소식을 전해 화제를 모았다. 신지효 양은 5세 때 발레를 시작해 선화예중과 선화예고에서 전공을 이어왔다. 올해 서울대학교 체육교육과에 입학하면서 서울대 독어교육과를 졸업한 어머니 선혜윤 PD와 동문이 됐다.신지효 양은 서울대뿐 아니라 한예종 무용원에도 동시에 합격한 것으로 알려졌다. 개인 채널에는 무용과 표창패와 최우수 졸업생 장학증서, 실기우수상, 모범상 등을 공개하기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr