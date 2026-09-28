사진=유튜브 '주말연석극'

사진=유튜브 '주말연석극'

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배우 유연석이 신인 시절 예명을 정한 사연을 공개했다.26일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 '너에게 다이브한 두 사람'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 유연석은 드라마 '너에게 다이브'에 출연 중인 김지연, 박서함과 대화를 나누던 중 자신의 활동명에 얽힌 사연을 공개했다. 대화는 박서함의 이름 이야기에서 시작됐다.박서함은 현재 사용하는 이름이 개명한 이름이라고 밝혔다. 그는 아이돌 활동 당시에는 박승준이라는 이름을 사용했으며, 태어났을 때 이름은 할아버지가 지어준 박경복이었다고 설명했다. 유연석은 "귀엽다. 어릴 때 많이 놀렸겠다"며 웃었다.박서함의 이야기를 흥미롭게 듣던 유연석도 자신의 이름을 꺼냈다. 그는 "사실 나도 성을 바꿨다. 활동명으로"라며 "본명은 안연석이다. 예명"이라고 밝혔다. 많은 이들이 유연석으로 알고 있는 이름이 본명이 아닌 예명이었던 것.유연석은 이름 '연석' 자체는 그대로 두고 성만 바꿨다고 설명했다. 그는 "나는 그냥 불리는 이름을 바꾸기는 싫었다"고 말했다. 이미 주변에서 자신을 부르던 이름을 통째로 바꾸기보다, 배우로서 사용할 성을 새롭게 정하는 쪽을 택한 셈이다.가장 먼저 후보에 오른 이름은 어머니의 성을 딴 '조연석'이었다. 유연석은 "엄마 성이 조 씨라 조연석으로 할까 했다"고 털어놨다. 다만 배우가 된 뒤 조연을 맡게 되면 이름의 '조연'과 겹치는 점이 마음에 걸렸다고.'주연석'도 고민했다. 그러나 당시 유연석은 막 배우 일을 시작한 25세 신인이었다. 그는 "이왕이면 주로 하자고 했는데, 아무것도 모르는 스물다섯 때 생신인이었다"고 회상했다. 이어 "혹시 내가 주연을 못 하는데 이름만 주연일 수 있지 않나. 그러면 창피할 것 같았다"고 솔직하게 말했다.여러 후보를 거친 끝에 탄생한 이름은 '유연석'이었다. 유연석은 당시 '유연함'이라는 단어에 관심이 많았다고 밝혔다. 그는 "배우는 유연해야 한다는 생각에 유연석으로 했다"고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr