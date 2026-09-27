배우 권상우와 손태영의 아들 권룩희 군이 아빠 키를 훌쩍 따라잡은 근황을 공개했다./사진=SNS 갈무리

배우 권상우와 손태영의 아들 권룩희 군이 아빠 키를 훌쩍 따라잡은 근황을 공개했다./사진=SNS 갈무리

배우 권상우와 손태영의 아들 권룩희 군이 아빠 키를 훌쩍 따라잡은 근황을 공개했다.권룩희 군은 27일 자신의 소셜미디어에 "권쵸파 권벨라"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 권룩희 군은 권상우, 지인과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 회색 후드티 차림의 그는 알려진 키 182cm인 권상우와 비슷한 키로 훌쩍 성장한 모습이 눈길을 끌었다.훤칠한 체격에 아빠를 닮은 또렷한 이목구비도 돋보였다. 또 다른 사진에는 반려견 '쵸파'와 반려묘 '벨라'의 모습이 담겼다. 권룩희 군은 최근 소셜미디어를 개설한 뒤 미국에서의 일상을 공개하고 있다.현재 미국에서 학업 중인 권룩희 군은 학교 축구팀에서도 활동하고 있다. 최근에는 운전면허를 취득해 직접 차를 몰고 학교와 축구 일정 등을 소화하는 것으로 알려졌다.손태영은 지난 4월 운전을 준비하는 아들을 위해 중고 지프 차량을 마련했다. 이후 권상우는 아들이 혼자 운전할 수 있게 된 데 대해 편해진 점을 이야기하면서도 "그래도 부모로서 걱정은 된다"며 아들을 향한 마음을 내비쳤다.권상우와 손태영은 2008년 결혼해 아들 룩희 군과 딸 리호 양을 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활하고 있으며, 권상우는 한국과 미국을 오가고 있다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr