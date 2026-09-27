사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 채정안이 노필터 입담으로 웃음을 선사했다.27일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 주상욱, 채정안이 게스트로 출연했다.이날 김성주는 채정안이 '냉장고를 부탁해' 출연을 오래 기다렸다는 이야기를 꺼냈다. 채정안은 "예능계 중에 '전원일기' 아니냐. 정말 궁금했고 너무 나오고 싶었다"며 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "지금이 제일 좋을 때 아니냐. 상태가 전체적으로"라고 덧붙여 시작부터 특유의 화법을 뽐냈다.채정안은 친구들도 프로그램을 좋아한다며 깜짝 메시지를 남겼다. 그는 "친구들한테 한마디 하고 싶다. 뒤늦게 혼자 된 친구들도 꽤 많다. 나 나왔어"라고 말했다. 스스럼없이 친구들의 실명까지 언급하는 모습에 스튜디오는 웃음으로 물들었다.옆에서 이를 지켜보던 안정환은 "여전하시네요"라고 반응했다. 두 사람은 약 7년 전 JTBC 예능 '취향존중 리얼라이프-취존생활'에서 함께 MC로 호흡을 맞춘 인연이 있다. 안정환은 당시를 떠올리며 "프로그램 할 때 회사에서 줄 서서 지켜보고 있더라. 어떤 발언을 할지 모르니까"라고 폭로했다.채정안은 해당 이야기를 부인하지 않았다. 그는 "제가 예능을 나가면 흥분을 한다. 장난기가 많다"고 인정했다. 방송에서 할 수 있는 장난의 수위가 있는데도 자신은 종종 쓸데없는 말을 많이 했던 것 같다고 말해 웃음을 안겼다.그는 "저 되게 달라지지 않았냐. 저 되게 차분해졌다"고 달라진 면모를 강조했다. 하지만 안정환은 망설임 없이 "똑같다"고 답했고, 채정안은 또 한 번 웃음을 터트렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr