사진=유튜브 'W KOREA'

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배우 정수정이 어린 시절 가볍게 내렸던 선택으로 삶 전체가 바뀌었다고 전했다.27일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '지금의 정수정을 만든 결정적 순간은 언제였나요?'라는 제목의 인터뷰 영상이 게재됐다.이날 정수정은 지금의 자신을 만든 결정적인 순간으로 12세에 연습생이 되기로 했던 선택을 꼽았다. 그는 "연습생으로 들어간 선택부터가 지금의 저를 그냥 있게 한 것"이라며 "그때는 너무 어렸으니까 정말 대수롭지 않게 생각했다. 그 무게감을 그렇게 크게 못 느꼈다"고 회상했다.정수정은 당시 아무것도 모른 채 "할게요"라고 답했던 순간이 지금 돌이켜보면 매우 큰 선택이었다고 말했다. 그는 "요즘의 12살은 다를 수도 있다"면서도 "그때의 선택이 지금 생각해 보면 너무너무 큰 건데 당시에는 아무것도 모르고 그냥 했다"고 솔직한 심경을 전했다.2009년 그룹 f(x)의 크리스탈로 데뷔한 정수정은 음악 활동과 연기를 병행하며 자신만의 영역을 넓혀왔다. 그는 드라마 '상속자들', '슬기로운 감빵생활', '경찰수업', '크레이지 러브' 등에 출연했으며, 영화 '거미집'으로 제76회 칸국제영화제 레드카펫을 밟았다.대중의 시선 속에서 살아온 시간에 대한 생각도 털어놨다. 정수정은 평소 자신이 자유로운 사람이냐는 질문에 "자유로운 게 좀 아닌 느낌은 있는 것 같다"고 답했다. 그는 "조금 더 조심하게 되고 걱정하게 되고 사소한 것도 좀 더 신경 쓰게 된다"고 설명했다.정수정은 "생각해 보면 나는 어렸을 때보다 조금 더 갇혀 있는 것 같다는 생각도 든다"며 "또 자유로운 면도 있다. 그래서 반반인 것 같다"고 덧붙였다. 어린 나이에 연예계에 발을 들인 뒤 자연스럽게 따라온 조심스러움과 고민을 담담하게 고백한 것.차가워 보인다는 이미지에 대해서는 평범한 면을 더 보여주고 싶다고 밝혔다. 정수정은 만약 자신을 주인공으로 한 영화나 드라마를 만든다면 화려하게 포장하기보다 있는 그대로의 모습을 담을 것이라고 했다. 그는 "사람들이 저를 좀 차갑게 보는 게 있다"면서도 "차가운 면도 있지만 안 그런 면이 더 많다고 생각한다. 저 되게 평범하다"고 웃었다.음악과 연기를 꾸준히 이어가는 이유로는 자신의 욕심을 꼽았다. 정수정은 "음악도 하고 작품도 계속 하고 싶고 여러 가지 일을 하고 싶은 건 다 저한테서 나오는 것 같다"고 말했다. 음악을 좋아하기에 놓고 싶지 않았고, 더 늦으면 후회할 것 같았다는 것. 그는 "나는 후회하기 싫어하는 사람"이라며 연기에 대해서도 더 좋은 캐릭터, 새로운 사람들과의 작업을 향한 욕심이 생긴다고 밝혔다.정수정은 올해 드라마와 영화 촬영을 연이어 소화한 데 이어 새 드라마와 앨범 작업까지 병행 중이라고 전했다. 그는 "되게 바빴고 끝까지 바쁠 것 같다"며 쉼 없이 이어질 활동을 예고했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr